Aux abords des avenues et autres boulevards de la ville de Ouagadougou, on voit, dressées, des pancartes publicitaires qui, malheureusement, comportent, très souvent, des fautes d’orthographe, de grammaire voire de conjugaison. Toute chose qui, il faut le dire, n’est pas sans conséquence sur le niveau des apprenants qui, on le sait, n’était pas déjà au beau fixe. En plus, la forme tenant le fond en l’état, il va sans dire qu’une annonce publicitaire truffée de fautes traduit un manque de sérieux de la part de ses concepteurs, et peut jouer négativement sur l’entreprise qu’elle met en orbite.

Boundi OUOBA