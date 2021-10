La délinquance commence à prendre des proportions inquiétantes dans la capitale burkinabè. En effet, il ne se passe pas un seul jour sans qu’on n’entende qu’une personne a été agressée dans tel ou tel secteur de la ville de Ouagadougou. Et les personnes les plus ciblées sont les tenants des boutiques de transfert d’argent et les propriétaires de motos de luxe. C’est vrai que les forces de sécurité livrent un combat sans merci contre les délinquants mais force est de constater que ces derniers font preuve de résilience et d’ingéniosité dans la commission des actes répréhensibles. C’est dire si la prudence doit être de mise, surtout en ces moments festifs de la biennale panafricaine du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.

Antoine BATTIONO