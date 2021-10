L’état des voies dans certains quartiers périphériques de Ouagadougou, est plus que préoccupant. Accéder à son domicile dans ces quartiers, est un véritable parcours du combattant. En dépit de ce triste constat, on a le sentiment que dans ces quartiers, les autorités d’arrondissements ont plutôt d’autres préoccupations. Il serait bon qu’elles travaillent à rendre les quartiers périphériques plus accessibles à leurs habitants. C’est vrai que la réalisation de routes nécessite de gros moyens mais si l’on veut que ces quartiers se développent, il faut bien en payer le prix. C’est d’autant plus important qu’il y va également de la sécurité des populations.

Valérie TIANHOUN/YAMEOGO