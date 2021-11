« Ceux que le maire a unis, le téléphone portable ne doit pas les désunir », a dit l’édile d’un arrondissement de la place lors d’une célébration nuptiale. Cette phrase, au delà de son caractère humoristique, doit interpeller bien des jeunes couples dont on sait que beaucoup sont au bord du divorce à cause du téléphone portable. En effet, le plus souvent, tout part d’un comportement suspect d’un des conjoints, qui finit par installer la méfiance au sein du couple. Si fait que du feu qui couve, finit par jaillir le désamour. Ce qui est très regrettable. Car, quand on choisit de vivre en couple, on doit accepter d’aliéner, un tant soit peu, sa liberté, ne serait-ce que par respect pour son conjoint ou sa conjointe.

Boundi OUOBA