Ces derniers temps, l’on assiste à une remontée en flèche des cas de contamination au Covid-19 sur fond de nouveaux décès enregistrés et ce, alors même que l’on assiste à un relâchement total dans le respect des gestes-barrières. C’est le lieu d’appeler une fois de plus les uns et les autres à plus de responsabilités. Car, la pandémie est loin d’avoir dit son dernier mot. Protégeons-nous afin de protéger les autres.

Didédoua Franck ZINGUE