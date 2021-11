L’hygiène corporelle doit figurer parmi les premières valeurs que l’on doit inculquer aux enfants. Mais on fait le constat que tel n’est pas toujours le cas. Sinon, comment comprendre qu’un enfant aille à l’école le matin sans avoir pris une douche ? La douche du matin, on le sait, est fondamentale, aussi bien pour les enfants que pour les adultes d’autant qu’elle permet d’être frais, de se sentir à l’aise et de ne pas indisposer par ses odeurs. Mais encore faut-il que les parents eux-mêmes en fassent une préoccupation et donnent l’exemple. En tout cas, on se demande bien ce qu’un parent qui se soucie de la propreté comme d’une guigne, peut donner comme conseil à son enfant en la matière. Très souvent, le manque d’eau est invoqué dans certains quartiers précaires, pour justifier l’absence de propreté et d’hygiène. Mais cet argument ne doit pas être mis en avant pour dédouaner à bons frais, certains parents qui sont loin d’être des exemples.

Françoise DEMBELE