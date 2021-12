La fin de l’année, on le sait, est une période de hauts risques. En témoigne la recrudescence des actes de banditisme surtout en milieu urbain. D’où la nécessité pour les uns et les autres, de faire montre de vigilance. Il faut non seulement éviter d’entrer à des heures tardives, mais aussi éviter les endroits mal éclairés qui, on le sait, constituent des repaires pour les délinquants. Et ce n’est pas tout. Il faut surtout éviter de circuler avec de l’argent liquide par-devers soi.

Boundi OUOBA