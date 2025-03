CANDIDATURE DE NGUEMA A LA PRESIDENTIELLE : Ainsi donc, le général a balayé la maison pour y rester !

Le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé, le 3 mars dernier, au cours d’un discours, sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain. Lentement mais sûrement, le tombeur de Ali Bongo est en train de tout mettre en œuvre pour conserver le pouvoir. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette candidature du général président est loin d’être une surprise. Aussi, c’est un air du déjà vu. Car, sous nos tropiques, ce n’est pas nouveau de voir un militaire troquer le treillis contre le costume pour exercer la fonction suprême. En tout cas, les exemples foisonnent sur le continent. C’est dire si l’annonce de la candidature de Nguema à la présidentielle n’était qu’une question de temps surtout que la clôture des dépôts de dossiers de candidatures, est prévue pour le 8 mars prochain. Ainsi donc, l’ex-général a balayé la maison pour y rester ! En vérité, on le voyait venir. En effet, il a d’abord neutralisé les partis politiques qu’il a suspendus pour une période de trois ans, tout en se dotant d’une Constitution taillée à sa mesure. Peut-on mettre une telle stratégie en place et aller cultiver son champ de manioc au village ? Assurément, non. En tout cas, la candidature du général Nguema à la présidentielle gabonaise est la preuve, s’il en est, qu’il a décidé de faire carrière dans la politique. Ce qui laisse croire qu’après avoir goûté au pouvoir, il y a pris goût.

Albert Ondo Ossa risque, la mort dans l’âme, de faire le deuil de ses ambitions politiques

Il cède ainsi à la tentation du pouvoir. Autant dire que les exemples Amadou Toumani Touré du Mali, le tombeur de Moussa Traoré, et Salou Djibo du Niger qui a mis fin au Tazarché de Mamadou Tandja, seront de plus en plus rares. En tout état de cause, on ne saurait dénier le droit à Nguema, de nourrir des ambitions politiques surtout si les textes lui permettent de briguer la magistrature suprême. Le hic ici, c’est que le général sera juge et partie. Et ce n’est pas tout, l’exclusion de certains ténors politiques de la course à la présidentielle, n’est pas pour donner à la compétition, son caractère fair-play. Comment, dès lors, rassurer les Gabonais de la transparence d’un scrutin qui semble joué d’avance? On en vient, du reste, à s’interroger sur l’avenir d’anciens opposants à Ali Bongo, en l’occurrence son principal challenger, Albert Ondo Ossa, qui avait réclamé, à cor et à cri, la victoire au soir du dernier scrutin présidentiel. Ce dernier risque, la mort dans l’âme, de faire le deuil de ses ambitions politiques du moins, tant que Nguema sera aux affaires. Cela dit, avec la candidature de Nguema, peut-on espérer une rupture d’avec l’ordre ancien au Gabon ? Rien n’est moins sûr. On est d’autant plus sceptique que Brice Clotaire Oligui Nguema a accédé au pouvoir suite à une révolution de palais. Pour avoir servi le père et le fils, peut-il s’affranchir de la tutelle du clan ? Nguema ne marche-t-il pas dans les pas des Bongo ? En tout cas, on est porté à le croire. Ce d’autant que le traitement de faveur qu’il a réservé à bien des caciques du régime déchu, est révélateur du rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer à ses côtés. Mais pouvait-il en être autrement quand on sait que Nguema n’a ni parti politique, ni militants de base ?

Dabadi ZOUMBARA