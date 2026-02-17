CAREME CHRETIEN ET JEÛNE MUSULMAN : Que Dieu touche le cœur de tout le monde

Les fidèles musulmans entament le mois béni de ramadan prévu pour durer 29 ou 30 jours ; c’est selon. Le même jour débute également le carême chrétien qui, on le sait, s’étale sur 40 jours. Pour les musulmans, les 29 ou 30 jours renvoient à l’obligation spirituelle de commémorer la révélation du Coran. C’est un temps de purification, de solidarité, de prières et de résignation marquant la dévotion totale par l’abstinence, du lever au coucher du soleil. Quant aux chrétiens, les quarante jours représentent le temps que Jésus-Christ a passé dans le désert, endurant la tentation de Satan et se préparant à commencer son ministère.

Ceci dit, on peut affirmer, sans aucun risque de se tromper, que chrétiens et musulmans abordent un grand moment de ferveur, de haute spiritualité ou de communion avec Dieu, le maître de l’Univers qui régente tout selon son bon vouloir. Puissent donc les vœux et les prières des uns et des autres, être exaucés ! On sait qu’au Burkina Faso, pays des Hommes intègres, le retour de la paix sera au centre des préoccupations aussi bien des chrétiens que des musulmans. En effet, cela fait une bonne dizaine d’années que notre pays fait face à l’insécurité liée au terrorisme, avec des hordes d’assaillants qui tirent indistinctement sur tout ce qui bouge. Heureusement que ces bandes armées, sur leur chemin, croisent le fer avec nos forces combattantes qui ne leur font pas de quartier. A preuve, grâce à la puissance du feu de nos « boys », bien des terroristes ont été envoyés ad patres et des localités ont été reconquises et des populations réinstallées. Cela dit, si certains chrétiens ou musulmans se lancent dans le carême ou le jeûne, en étant chez eux, il en va autrement pour d’autres qui vivent encore loin de leur localité d’origine. D’où la nécessité de saluer la résilience dont font montre nos compatriotes qui, tels des roseaux, plient mais ne rompent pas. Si donc le carême et le jeûne s’entendent comme des moments de partage, de solidarité et de pardon, les fidèles catholiques et les fidèles musulmans sont invités à laisser parler leurs cœurs respectifs au profit des personnes déplacées internes, ainsi que l’on appelle les compatriotes qui ont fui les violences terroristes pour se retrouver en milieu urbain. Sur la même lancée, il faudra que les services compétents veillent au respect des prix des denrées alimentaires qui, le plus souvent, grimpent durant cette période de forte consommation. Il faut traquer tous ces commerçants véreux qui cherchent à tirer profit de chaque situation et cela, en violation flagrante de la réglementation en vigueur. Déjà, sur le terrain, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) mène un travail remarquable dans la lutte contre les pratiques commerciales illicites. C’est tout à son honneur. Il lui revient, durant ce mois de pénitence, de multiplier les contrôles de sorte à décourager tout malfaiteur.

En tout cas, la coïncidence du carême chrétien et le jeûne musulman, au-delà de l’explication spatio-temporelle qu’elle peut cacher, est un signe des temps qu’il convient de savoir décrypter. Cela traduit la nécessité pour les deux communautés religieuses de se donner la main afin de faire pâlir de jalousie les groupes armés terroristes qui tentent de les dresser l’une contre l’autre. Il ne faut pas céder à la provocation de l’ennemi qui cherche à diviser pour régner. L’idéal est qu’au sortir du mois de carême ou de ramadan, toutes les familles éprouvées, retrouvent le sourire. Que Le Tout-Puissant attendrisse les cœurs des uns et des autres, qu’il mette en eux les sens du pardon, de la fraternité et de l’humanité afin qu’ensemble, nous puissions bâtir un Burkina de paix où le respect de l’autre, de sa dignité et de la vie humaine sera la chose la mieux partagée. Bon mois de carême et de ramadan à tous et à toutes !

