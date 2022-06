CHANGEMENT DE HAUTS RESPONSABLES DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE : Eviter les humiliations

Ces derniers temps, ils sont nombreux les responsables de l’administration qui, à l’issue de chaque Conseil des ministres, ont l’oreille collée à la radio ou le regard tourné vers le journal télévisé. Chacun veut savoir le sort qui lui a été réservé. Ceux qui sont les plus concernés sont les Directeurs généraux (DG) et les conseillers spéciaux. Je me rappelle d’ailleurs que dès son arrivée au pouvoir, Damiba a mis automatiquement fin aux fonctions des conseillers spéciaux et autres chargés de missions à la présidence du Faso. Il en est de même pour ceux de la Primature qui ont été déchargés de leurs fonctions. Et depuis peu, ils sont nombreux les Directeurs généraux qui sont en train d’être « remerciés », les uns après les autres. Autrement dit, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que la « démppisation » de l’Administration a commencé et se poursuit. Ce qui me paraît, somme toute, normal. Car, quand on arrive au pouvoir, on place ses hommes et femmes de confiance à de hauts postes de responsabilité pour se mettre à l’abri de certains actes de sabotage. Du reste, dans un pays comme les Etats-Unis, nouveau pouvoir rime toujours avec nouvelle administration. On appelle ça là-bas le « spoil système ». C’est dire si les nouvelles autorités sont dans leur bon droit de s’entourer d’une nouvelle équipe puisque même le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) en a fait pareil quand il est arrivé aux affaires. Damiba et son administration n’ont donc pas réinventé la roue. Ils font ce que les uns et les autres ont l’habitude de faire quand ils arrivent au pouvoir. Seulement, je trouve personnellement que les autorités actuelles en font un peu trop si fait qu’il y manque la manière.

Je ne sais pas comment on peut réconcilier les gens en faisant dans la discrimination et la stigmatisation

Car, pour moi, on peut démettre un DG ou tout autre haut responsable sans pour autant donner l’impression de vouloir l’humilier. Malheureusement, c’est ce à quoi l’on assiste depuis quelque temps. Sinon, à quoi sert-il de dire que tel ou tel DG a été relevé de ses fonctions avec effet immédiat ? Mesurez toute la tonalité que prend une telle phrase ! N’est-ce pas une façon de clouer la personne au pilori ? Et dans le même temps, rien n’est dit sur les raisons de cette congédiation. Dans tous les cas, on a vu des DG qui ont été démis alors même que leurs remplaçants n’ont même pas encore été nommés. A quoi cette précipitation répond-elle? Personne, je le sais, n’occupe un poste de responsabilité à vie. Mais quand l’heure vient de procéder à des changements, il faut le faire avec la manière pour éviter de frustrer les gens. Loin de moi la volonté de défendre qui que ce soit. Mais je trouve qu’il y a un manque d’élégance quelque part, manque d’élégance qui ne devrait pas avoir droit de cité. S’il vous plaît, ne donnez pas aux « dégagés » le sentiment que vous voulez les humilier à travers l’expression « avec effet immédiat », ce n’est pas nécessaire. Et puis, y a-t-il vraiment le feu dans la maison pour que vous limogiez un haut responsable sans avoir même trouvé son remplaçant ? Et d’ailleurs, dans ce contexte où on parle tant d’inclusion et de réconciliation nationale, pourquoi ne pas seulement se contenter de nommer son remplaçant ? Tout le reste, à commercer par l’expression avec effet immédiat, est d’une inutilité sans pareil, à moins qu’elle ne vise à frustrer et à humilier.

« Le Fou »