COMMUNIQUÉ DE REMERCIEMENTS ET ANNONCE DE DOUA

Les grandes familles ZOUNGRANA, GORGHO, ILBOUDO à Zorgho et à Ouagadougou ;

Les grandes familles DÉMÉ, REMEN, OUÉDRAOGO à Salogo, Ouagadougou, Bilbalogho, Canada, Belgique et aux États-Unis ;

Les familles TRAORÉ, TOURÉ, YAMEOGO à Ouagadougou, Ouahigouya, Koupéla Abidjan et Paris ;

Les familles alliées OUÉDRAOGO et DJIGMA à Ouagadougou ;

Les enfants, petits-enfants et l’ensemble des proches parents,

Profondément touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutien multiforme qui leur ont été témoignés lors du décès de leur fils, frère, cousin, époux, père et grand-père,

Monsieur Ben Idriss ZOUNGRANA dit BIG-Z,

Précédemment photographe journaliste et reporter sportif,

Décédé le vendredi 13 mars 2026 à Ouagadougou,

Expriment leurs sincères remerciements à tous les parents, amis, collègues, voisins et connaissances, ainsi qu’à tous ceux qui, de près ou de loin, les ont soutenus en cette douloureuse circonstance.

Par ailleurs, ils vous informent que la cérémonie de DOUA pour le repos de son âme aura lieu le :

Dimanche 29 mars 2026 à 08 heures Au domicile familial.

Ils vous invitent à vous joindre à eux pour cette prière.

Que Dieu rende à chacun au centuple ses bienfaits.

Paix à son âme.