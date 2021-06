CONCOURS DIRECTS DE LA FONCTION PUBLIQUE 2021  

Le Directeur général de l’Agence générale de recrutement de l’Etat (AGRE), Oumarou Toé, a animé, le 3 juin dernier, une conférence de presse à Ouagadougou pour annoncer l’état d’avancement des préparatifs des concours directs et professionnels de la Fonction publique. 21 postes sont exclusivement réservés aux personnes handicapées.

L’administration des épreuves en ligne des concours professionnels débutera le 15 juin 2021. Le niveau d’avancement des concours directs et professionnels de la Fonction publique, session 2021, a fait l’objet d’une conférence de presse animée par le Directeur général de l’Agence générale de recrutement de l’Etat (AGRE), Oumarou Toé. A l’en croire, les concours professionnels déconcentrés pour le compte du Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) et du ministère de la Santé, se dérouleront à partir du 4 juillet 2021, dans les 13 chefs-lieux de région. Selon ses dires, les concours professionnels sont au nombre de 154 dont 124 qui se feront en ligne, dans le centre unique de Ouagadougou, contre 87 concours en 2020 soit un taux d’accroissement de 42,52%. Et de préciser que les inscriptions en ligne pour ces concours ont démarré depuis le 15 mai dernier et se poursuivent jusqu’au 5 juin prochain à 23 h 59 mn. « A la date du 2 juin 2021, à 23h 59mn, le nombre de candidatures reçues en ligne s’élève à 28 464 », a confié le DG Oumarou Toé, selon qui, les inscriptions se déroulent exclusivement sur la plateforme de la Fonction publique à l’adresse www.econcours.gov.bf. Comme innovations majeures, des concours seront réservés exclusivement aux personnes handicapées. Aussi, a-t-il ajouté, en plus des sites de l’ENAM et de l’Université Pr Joseph Ki-Zerbo, l’Université Aube Nouvelle (U-AUBEN) et l’Institut Africain de Management (IAM/Ouaga) ont été retenus pour l’administration des épreuves. Quant aux concours directs de la Fonction publique, les dépôts de candidatures se feront en ligne du 6 au 15 juin 2021 pour les concours de niveau supérieur ou égal au Baccalauréat et du 14 au 23 juin 2021 pour les concours de niveau Brevet d’étude du premier cycle (BEPC). L’administration des épreuves des 56 concours directs dont 48 à épreuves à questions à choix multiples (QCM) et 8 concours à épreuves classiques débuteront en août prochain. La correction, les délibérations et la proclamation des résultats se feront le plus rapidement possible selon le DG Toé. Toute chose qui permettra aux futures admis de débuter les cours en octobre 2021. Comme appui, la CENI a mis à la disposition de l’Agence 200 kits d’ordinateurs portables. En rappel, le Conseil des ministres du 24 février 2021 a adopté le rapport d’autorisation de recrutement des agents publics pour pourvoir 3 472 postes en concours professionnels et 4 625 postes en concours directs. Le budget prévisionnel des concours est estimé à 1 959 184 000 F CFA.

Issa SIGUIRE