CONDAMNATION DE BOUALEM SANSAL : A quand la désescalade entre Paris et Alger ?

Condamné en première instance à 5 ans de prison ferme, l’écrivain-franco algérien, Boualem Sansal, a vu sa peine confirmée en appel, le 1er juillet dernier. L’octogénaire en détention depuis novembre 2024, est accusé d’atteinte à l’intégrité du territoire algérien. Son crime : avoir entonné, dans un média français d’extrême droite, la même chanson que Rabat qui soutient que le territoire marocain a été amputé pendant la colonisation française, au profit de l’Algérie. Même si le Tribunal n’a pas suivi le parquet qui avait requis dix ans de prison contre le prévenu, il n’en demeure pas moins que la peine prononcée contre un homme de son âge, qui plus est, n’est pas au mieux de sa forme, est lourde. Boualem Sansal serait-il le mouton de sacrifice ? En tout cas, c’est un pas que d’aucuns ont vite fait de franchir au regard des relations tendues entre Paris et Alger. Et cette condamnation pourrait contribuer à exacerber davantage les tensions déjà vives entre les deux capitales. En effet, depuis que la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental, plus rien ne va entre elle et l’Algérie qui n’a jamais fait mystère de son soutien au Front Polisario. L’autre point de discorde est l’expulsion d’Algériens du territoire français, par Paris. Une démarche que les autorités algériennes avaient rejetée aussi bien dans le fond que dans la forme, tout en invitant l’Hexagone à respecter le canal d’usage. Et la liste des contentieux entre les deux pays, est loin d’être exhaustive. C’est dire si la condamnation en première instance et en appel de l’écrivain Boualem Sansal, risque d’être la goutte d’eau qui pourrait faire déborder le vase. A quand donc la désescalade entre Paris et Alger? L’appel à l’humanisme lancé au président algérien Abdelmadjide Tebboune, en faveur de Boualem Sansal, sera-t-il entendu ? Bien malin qui pourrait répondre à ces questions. En attendant, tout porte à croire que Boualem Sansal paye moins pour la faute qu’il aurait commise, que pour le soutien politique que lui apporte la France. Va-t-il bénéficier d’une grâce présidentielle ? On attend de voir. Mais une chose est certaine, Alger et Paris sont conscientes qu’elles ont plus à perdre qu’à gagner en laissant perdurer leur animosité. A preuve, en dépit des tensions et des passes d’armes entre les autorités françaises et les dirigeants algériens, le dialogue ne semble pas rompu.

« Le Pays »