CONFLIT ENTRE LA RDC ET LE RWANDA : A quand la désescalade ?

Alors que les combats continuent de faire rage sur le terrain entre les Forces armées congolaises (FARDC) et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, la diplomatie s’active. En effet, après les réunions des Conseils de sécurité des Nations unies et de l’Union africaine (UA) qui ont appelé à la cessation des hostilités, c’est au tour des dirigeants de la Communauté est-africaine (EAC) dont sont membres le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC), de convoquer, en urgence, un sommet à Nairobi au Kenya. L’objectif est de trouver une solution négociée au conflit qui oppose les deux voisins qui, aujourd’hui plus qu’hier, sont au bord de l’affrontement. A preuve, les combats, ces derniers jours, se sont intensifiés autour de la capitale régionale du Nord-Kivu qu’est Goma, pratiquement passée sous le contrôle des rebelles. En conséquence, la situation humanitaire y est devenue « extrêmement inquiétante ». Car, au-delà des morts et des blessés qui se chiffrent par centaines, les hôpitaux sont submergés.

Il revient aux présidents Kagame et Tshisekedi de savoir raison garder

Face à une telle situation alarmante, les uns et les autres espéraient, à défaut d’un accord de paix, à tout le moins, un cessez-le-feu en vue de privilégier une solution diplomatique à la crise, et ce, à l’issue du sommet de Nairobi. Mais à la surprise générale, le président congolais, Félix Tshisekedi, a décidé de ne pas faire le déplacement de la capitale kényane. Pour quelle raison ? On ne saurait y répondre en l’absence de toute communication officielle. A-t-il fait le bon choix ? Ou a-t-il commis une erreur tactique ? Autant de questions que les uns et les autres se posent sans réponse, agacés par l’attitude des deux chefs d’Etat (Félix Tshisekedi et Paul Kagame) qui font montre d’un ego surdimensionné. Car en choisissant de ne pas se rendre à Nairobi, tout se passe comme si Tshisekedi entend ainsi rendre la pièce de la monnaie à Kagame qui avait aussi, on s’en souvient, boudé le sommet de Luanda en décembre dernier. En agissant de la sorte, Tshisekedi et Kagame ne facilitent pas la tâche aux médiateurs qui se démènent comme de beaux diables pour concilier les différentes positions. Pendant ce temps, le conflit, sur le terrain, ne fait que s’enliser, complexifiant davantage la situation. En tout cas, en ratant une nouvelle occasion de se parler en vue d’aplanir leurs divergences de vues, Kagame et Tshisekedi prolongent les souffrances de leurs peuples respectifs qui n’aspirent qu’à la paix. En fait, entre les deux personnalités, il faut le relever, subsiste une crise de confiance abyssale qui annihile tout effort de paix. En effet, pendant que Kinshasa exige, comme préalable, le retrait du M23 de toutes les positions qu’il occupe, Kigali exige l’ouverture de négociations directes avec les rebelles. Or, pour le président Tshisekedi, discuter avec des « terroristes », ainsi les considère-t-il, est la « ligne rouge » à ne pas franchir.

La solution militaire n’ayant pas produit les effets escomptés, il sera de bon aloi de privilégier une solution politique

Face à des positions aussi tranchées, que faire pour faciliter un retour de la paix ? A quand la désescalade ? La question reste posée dans la mesure où après avoir conquis Goma, le M23 promet de poursuivre le combat. En tout cas, à l’allure où vont les choses, il faut craindre une régionalisation du conflit avec d’un côté, le Rwanda et l’Ouganda et de l’autre, la RDC et ses alliés. Toute chose qu’il faut redouter à tout point de vue surtout quand on sait que la région des Grands lacs, en proie à de multiples rébellions, n’a déjà guère été stable. Cela dit, il revient aux présidents Kagame et Tshisekedi de savoir raison garder. Car, comme on le dit, on sait quand commence une guerre, mais jamais, on ne peut en prévoir l’issue. La solution militaire n’ayant pas produit les effets escomptés, il sera de bon aloi de privilégier une solution politique. Et pour y parvenir, cela exige des compromis de la part de tous les acteurs. Car, comme qui dirait, la guerre, même avec ses victoires les plus éclatantes, finit toujours autour d’une table de négociations. C’est dire donc qu’il ne sert à rien de refuser aujourd’hui, ce que l’on finira par accepter demain. Il faut savoir faire montre de réalisme et de sursaut quand il le faut, surtout quand cela va dans l’intérêt du peuple.

« Le Pays »