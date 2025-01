CONFLIT ENTRE LA RDC ET LE RWANDA : Le point de non-retour a-t-il été atteint ?

A la suite de l’ONU et de l’Union africaine (UA) qui ont tenu quelques jours plus tôt, des réunions d’urgence sur la situation sécuritaire dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a entrepris d’apporter sa part d’eau visant à éteindre l’incendie qui ravage les relations entre Kinshasa et Kigali accusée de soutenir les rebelles du M23. C’est ainsi qu’à l’initiative du chef de l’Etat zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, président en exercice de l’organisation communautaire, un sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de ce bloc régional d’Afrique australe, est convoqué pour ce 31 janvier 2025 à Harare, la capitale du Zimbabwe. Au menu, la crise entre la RDC et le Rwanda, qui est devenue un sujet de préoccupation majeure au-delà de la région des Grands lacs. Mais autant les initiatives de paix se multiplient à l’échelle internationale, autant les deux pays n’ont jamais été au bord de l’affrontement direct. Des tensions ravivées par les propos va-t-en-guerre au sommet des deux Etats au moment où le M23 qui a fait une percée sur le terrain, ne se satisfait pas de la prise de Goma, la capitale du Nord-Kivu et affiche ses intentions de progresser plus loin vers le Sud-Kivu.

On se demande si ce n’est pas le rapport de forces sur le terrain, qui dictera la décision finale

Et ce, dans un contexte où la diplomatie tarde d’autant plus à produire ses effets dans le sens de la désescalade, que malgré les efforts, il n’a jusque-là pas été possible de réunir les présidents Félix Tshisékédi et Paul Kagame, autour d’une table de négociations. La question qui se pose est de savoir si le point de non-retour a été finalement atteint. La question est d’autant plus fondée que de Luanda à Nairobi et malgré les promesses, ni la médiation angolaise, ni la facilitation de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) n’ont réussi à amener les deux protagonistes sous l’arbre à palabres, à plus forte raison les amener à fumer le calumet de la paix. Dans ces conditions, l’on est en droit de se demander jusqu’où Félix Tshisékédi et Paul Kagame iront dans la défiance et jusqu’où montera la tension entre les deux pays. Une question qui en appelle une autre, c’est-à-dire à se demander si malgré les apparences, les deux chefs d’Etat ne sont pas dans une logique d’évitement mutuel. Car, quand ce n’est pas Paul Kagame qui snobe le sommet de Luanda, c’est Félix Tshisékédi qui fait faux bond à Nairobi. Autant de rendez-vous diplomatiques manqués qui semblent en dire long sur l’état d’esprit et la mauvaise foi des protagonistes qui se rejettent mutuellement la faute en se posant chacun en victime expiatoire sans faire leur propre examen de conscience. A ce rythme, on se demande si ce n’est pas le rapport de forces sur le terrain, qui dictera la décision finale dans un contexte où la communauté internationale n’est pas loin d’afficher son impuissance. Pendant ce temps, l’on assiste, à en croire des sources, à un pillage organisé des ressources du pays dans les zones conquises par les rebelles. Lesquels rebelles du M23 avancent la fleur au fusil et ne se sont jamais autant senti en position de force.

D’où viendra le salut du peuple congolais qui est pris dans le piège d’une guerre qu’il n’a pas demandée ?

Au point que l’on se demande si, emportés par l’enthousiasme, ils ne privilégieront pas désormais l’action militaire en cherchant à enregistrer de nouvelles victoires pour mieux s’imposer dans les négociations, le moment venu. Toujours est-il que dans une adresse à la Nation, le 29 janvier dernier, le président Félix Tshisékédi a promis une riposte vigoureuse de l’armée congolaise. Autant dire que si rien n’est fait, la situation est bien partie pour dégénérer dans un contexte où le ton monte aussi entre l’Afrique du Sud et Kigali qui ne voit pas d’un bon œil la présence de la force régionale de la SADC en RDC, aux côtés de l’armée congolaise. En tout état de cause, toute guerre, dit-on, finit toujours autour d’une table de négociations. Et dans ce conflit qui est maintenant ouvert entre le Rwanda et la RDC, plus tôt les protagonistes iront aux pourparlers, mieux cela vaudra. Car, au-delà des deux pays, les risques d’embrasement de la sous-région sont bien réels. Mais encore faudrait-il que Félix Tshisékédi et Paul Kagame acceptent de mettre en berne leurs ego surdimensionnés et se montrent enclins à des discussions constructives visant à crever l’abcès, pour mieux aller à la paix. Pour le moment, on en est encore loin. Alors, d’où viendra le salut du peuple congolais qui est pris dans le piège d’une guerre qu’il n’a pas demandée ? Dieu seul le sait.

« Le Pays »