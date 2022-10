CONGO AIRWAYS DANS LA TOURMENTE : Le crash est-il inévitable ?

La compagnie aérienne Congo Airways traverse actuellement une terrible zone de turbulences ? Non pas à cause des mauvaises conditions météorologiques, mais parce que le pilote, pour ainsi dire, a fait le choix de prendre une destination sans issue, mettant ainsi en péril la vie des nombreux passagers à bord. Le crash paraît pour le moins inévitable. Pourquoi est-on arrivé là ? La réponse est simple. En effet, les premiers responsables de ladite compagnie que sont le Directeur général en cavale, et le directeur financier déjà aux arrêts, ont, selon toute vraisemblance, décidé de sa mise à mort. Si fait qu’ils se sont engagés dans des détournements massifs de sous. Pendant ce temps, le personnel affiche, dit-on, entre sept et dix mois d’arriérés de salaires. Et ce n’est pas tout. Car, avec une flotte forte de quatre avions, Congo Airways qui est actuellement à l’agonie, attendant que soit bientôt signé l’acte de décès, se retrouve avec un seul appareil. De quoi rendre difficiles les déplacements en province. Pourtant, Congo Airways, faut-il le rappeler, avait suscité beaucoup d’espoirs chez de nombreux Congolais. Malheureusement, les mauvaises pratiques, sur fond de management décadent, ont fini par avoir raison d’elle. Ainsi va la vie en République démocratique du Congo (RDC) où la corruption, les détournements de deniers publics, les passe-droits, le népotisme, … ont pignon sur rue.

On se demande si, à une année de la présidentielle, Félix Tshisékedi osera franchir le pas en lançant une opération « mains propres »

Et l’impunité aidant, les scandales ne font que se succéder dans un pays immensément riche dont la majorité de la population croupit dans la misère crasse, incapable parfois de s’offrir un seul repas par jour. C’est le lieu d’en appeler à la responsabilité du président Félix Tshisékédi qui se doit de secouer le cocotier ; lui qui, on s’en souvient, avait, à son arrivée aux affaires, promis de lutter contre la corruption, et qui, c’est tout à son honneur, n’avait pas hésité à livrer à la Justice, son directeur de cabinet d’alors, soupçonné d’être impliqué dans un vaste scandale de malversations. Malheureusement, en politique, et c’est connu de tous, les calculs prennent généralement le pas sur les bonnes intentions si bien que l’on se demande si, à une année de la présidentielle, Félix Tshisékedi osera franchir le pas en lançant une opération « mains propres » au sein de l’Administration publique. Surtout que dans la descente aux enfers de Congo Airways, d’aucuns pointent un doigt accusateur sur un de ses ministres, en l’occurrence celui des Transports et des voies de communication.

B.O