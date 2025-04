CRISE DANS L’EST DE LA RDC : Faure réussira-t-il là où Lourenço a échoué ?

Rapprocher Kinshasa et Kigali. Telle est la principale mission du président togolais, Faure Gnassingbé, qui s’est rendu hier en RDC, après sa désignation, le 12 avril dernier, comme médiateur de l’Union africaine (UA) dans la crise qui déchire l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, donnent du fil à retordre à l’armée congolaise. Laquelle armée ne cesse d’accumuler les revers quand ses soldats ne prennent pas la poudre d’escampette devant l’ennemi. Pour en revenir à la désignation de Gnassingbé- fils comme médiateur mandaté de l’UA, c’est une lourde mission qui s’avère d’autant plus difficile que le locataire du palais de Lomé II succède à l’Angolais Joao Lourenço, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine. Ce dernier a fini par jeter l’éponge après deux ans d’efforts soutenus, dont les fruits n’ont malheureusement pas tenu la promesse des fleurs.

Le président Faure aura du pain sur la planche

Le désormais ex-médiateur de l’organisation panafricaine n’ayant jamais réussi, malgré les multiples tentatives, à asseoir ses homologues congolais, Félix Tshisékédi et rwandais, Paul Kagame, autour d’une même table de discussions. C’est à se demander si les deux chefs d’Etat qui se regardaient en chiens de faïence en ne manquant pas de se lancer des piques à l’endroit l’un et de l’autre, ne s’évitaient pas soigneusement. Toujours est-il que quand l’un ne brillait pas par son absence à une rencontre annoncée, c’est l’autre qui faisait faux bond au dernier moment. Une situation aussi agaçante qu’elle en dit long sur l’état d’esprit des protagonistes. Et qui a d’autant pu légitimement frustrer la médiation angolaise qu’alors que leurs délégations respectives étaient attendues, le 18 mars dernier, à Luanda, pour des discussions directes qui ont capoté au dernier moment dans les conditions que l’on sait, les deux chefs d’Etat, à la surprise générale, étaient reçus en tête-à-tête par l’émir du Qatar. Une initiative aussi salutaire qu’elle a été menée dans la plus grande discrétion par Doha, mais qui n’en paraissait pas moins un camouflet pour la médiation africaine qui n’était pas loin de tomber dans l’impasse, après l’échec de la rencontre de la capitale angolaise. C’est dans ce contexte que le 24 mars dernier, la présidence angolaise a officiellement annoncé qu’elle se retirait de son rôle de médiateur dans le conflit entre la RDC et le Rwanda. Pressenti dès lors pour reprendre le flambeau, le chef de l’Etat togolais a été officialisé dans ses fonctions de médiateur de l’UA dans ce conflit, le week-end écoulé. La question qui se pose est la suivante : Faure Gnassingbé réussira-t-il là où Joao Lourenço a échoué ? La question est d’autant plus fondée que cette crise dans l’Est de la RDC, s’avère des plus complexes, en même temps qu’elle est loin de révéler tous ses dessous. Déjà, au niveau régional, des initiatives et pas des moindres, ont été prises par la Communauté d’Afrique centrale (EAC) et par la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) sans parvenir à faire bouger les lignes dans le sens d’une désescalade.

L’homme fort de Lomé a l’occasion de polir son image qui est quelque peu écornée

Et même au sein de l’Union africaine, les positions par rapport à cette crise, divergent. Avec, d’un côté, des pays comme l’Afrique du Sud ou encore le Burundi qui semblent montrer un parti pris pour la RDC, et de l’autre, des Etats comme le Kenya et l’Ouganda qui ne sont pas loin d’épouser la cause du Rwanda. Si l’on ajoute à cela, la médiation qatarie qui est aussi à la manœuvre, point n’est besoin d’avoir le troisième œil du sorcier pour comprendre que le président Faure aura du pain sur la planche. Et que sa mission s’annonce aussi délicate qu’elle ne sera pas de tout repos. Toujours est-il que s’il a, pour lui, l’avantage de la neutralité dans ce conflit où ses pairs de l’EAC et de la SADC partaient avec le handicap d’être à la fois juges et parties, Faure aura néanmoins fort à faire pour gagner la confiance des différents protagonistes dans ce conflit protéiforme où se jouent aussi des intérêts cachés. En attendant, avec la désignation de son président comme médiateur de l’Union africaine, c’est la diplomatie togolaise qui marque de bons points. Et, ce faisant, l’homme fort de Lomé a l’occasion de polir son image qui est quelque peu écornée à l’intérieur, par des questions domestiques ; avec une opposition togolaise qui est déjà en campagne contre lui et qui, en plus de lui dénier toute légitimité, ne cache pas son scepticisme par rapport à cette mission. En tout état de cause, pour paraphraser l’expression, on peut dire que c’est au résultat que l’on reconnaît le bon médiateur. Et tout le mal qu’on souhaite au président togolais, est qu’il puisse réussir sa mission, au grand bonheur des Congolais qui souffrent, chaque jour, un peu plus le martyre.

« Le Pays »