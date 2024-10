DEMISSION DE MACKY SALL DU PACTE DE PARIS POUR LES PEUPLES ET LA PLANETE : Quand les calculs politiques guident l’ex-président sénégalais !

Dans une lettre adressée au président français, Emmanuel Macron, l’ancien président sénégalais, Macky Sall, a officiellement annoncé sa démission du poste d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète. L’information a été relayée par l’Agence de presse sénégalaise (APS), le 6 octobre 2024. Cette démission survient dans un contexte de forte activité politique au pays de la Teranga, alors que la classe politique se prépare pour les législatives prévues pour se tenir le 17 novembre prochain. Investi tête de liste de la Coalition Takku Wallu, ce retour précipité de l’ancien président qui jouissait d’une retraite dorée, soulève des interrogations. Que cherche Macky Sall en se portant candidat aux législatives ? L’ex-président sénégalais a-t-il peur de quelque chose ? Seul lui a les réponses à ces questions. Mais une chose est certaine : si l’ancien président sénégalais peut se montrer peu intéressé à siéger à l’Assemblée nationale, en revanche, celle-ci peut lui donner des insomnies, si elle est dominée par les élus du PASTEF. C’est dire si son retour dans l’arène politique, n’est pas anodin. En effet, jouissant toujours de la popularité auprès d’un grand nombre de Sénégalais, sa participation à ces législatives, pourrait rééquilibrer les débats. En tant que tête de liste, Macky Sall pourrait ainsi empêcher le PASTEF d’avoir une majorité écrasante à l’Assemblée nationale.

Macky Sall n’a sûrement pas envie de faire de cadeau à ses adversaires politiques

On le sait, l’enjeu est de taille. Car, si le parti au pouvoir obtient la majorité parlementaire, il aura la possibilité de mettre en place la Haute cour de justice. Seule instance susceptible de poursuivre et de juger en cas de manquement, des personnalités ayant occupé la fonction suprême. Ce qui peut inquiéter Macky Sall qui, de toute évidence, semble déterminé à tout mettre en œuvre pour éviter un tel scenario. Sa crainte semble d’autant plus fondée que des voix et pas des moindres, s’élèvent pour demander qu’il soit poursuivi pour les évènements tragiques qui ont marqué la fin de son mandat et qui ont laissé sur le carreau, une soixantaine de cadavres. En tous les cas, le retour de l’ancien président dans la vie politique nationale, montre son désir de continuer à jouer un rôle majeur dans le paysage politique sénégalais. Toutefois, il doit faire face à des démissions au sein de l’ancienne coalition sur laquelle, il s’est appuyé pour diriger le pays à son dernier mandat. C’est le cas de son ancien Premier ministre, Amadou Ba, qui a créé un nouveau parti politique, marquant ainsi la rupture avec l’ancienne coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby) dont il était le candidat à la présidentielle de mars 2024. Une division au sein de l’ancienne majorité, qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur sa participation aux législatives à venir. En tous les cas, Macky Sall de retour, après quelques mois de repos, loin des turbulences politiques de son pays, n’a sûrement pas envie de faire de cadeau à ses adversaires politiques et c’est de bonne guerre.

Edoé MENSAH-DOMKPIN