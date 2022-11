DEPASSEMENT DE LA BARRE SYMBOLIQUE DES 8 MILLIARDS D’ETRES HUMAINS SUR TERRE : Quels défis pour un développement équitable ?

Selon une projection du département des affaires économiques et sociales de l’ONU, la population mondiale a atteint la barre symbolique des 8 milliards d’êtres humains depuis le 15 novembre 2022. Cette croissance sans précédent est le résultat d’une augmentation progressive de la durée de vie des populations et ce, grâce aux progrès réalisés en matière de santé publique, de nutrition, d’hygiène personnelle et de médecine. Cette barre symbolique franchie atteste que les populations se soignent mieux et sont capables de produire suffisamment, comme le souligne Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, qui note que ce boom démographique est une occasion de célébrer la diversité, de reconnaitre notre humanité commune et de nous émerveiller devant les progrès de la santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalités maternelle et infantile. Malgré ce satisfécit, force est de constater que ce boom démographique a aussi engendré un certain nombre de défis auxquels sont confrontés des pays considérés jusque – là comme les plus pauvres de la planète. Allusion faite aux pays africains et à certains pays situés en Asie qui, au quotidien, cherchent des solutions à leurs problèmes. Et on les connaît.

Il faut absolument revoir la répartition déséquilibrée des richesses mondiales

Ce sont, entre autres, la pauvreté, la misère, la famine, la sècheresse, les inondations, l’inégalité dans la répartition des richesses, etc. Le paradoxe, c’est qu’en Europe, malgré les moyens colossaux dont disposent plusieurs pays de ce continent, on assiste de plus en plus à une chute nette de la fécondité ; ce qui est tout à fait le contraire dans les pays dits pauvres où le taux de natalité croît d’année en année. Ce sont donc les pays moins nantis, de surcroit pauvres, qui enregistrent le plus de naissances. Alors, quels défis pour un développement équitable ? Une chose est sûre : ce sont les pays du Nord qui détiennent une grande partie des richesses mondiales. Ce faisant, ils devraient aider ces pays pauvres et faire preuve de plus d’humanité même s’il est vrai que l’Afrique doit d’abord savoir compter sur elle-même. Elle ne manque pas de ressources pour réaliser son propre bonheur. Toujours est-il qu’il faut absolument revoir la répartition déséquilibrée des richesses mondiales. On sait par exemple que ce sont 2% de la population mondiale qui détiennent 80% des richesses mondiales. Ce qui signifie que les 98% restantes ne bénéficient pas du fruit de cette richesse. Cette anomalie devrait être nécessairement corrigée.

Ben Issa TRAORE