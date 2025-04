DESIGNATION DU CANDIDAT DU PDCI-RDA A LA PRESIDENTIELLE : Le parti de l’éléphant survivra-t-il à ses dissensions ?

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) tiendra sa convention le 16 avril 2025, en vue de désigner le candidat qui défendra ses couleurs à la présidentielle d’octobre prochain. Mais, d’ores et déjà, on assiste à des querelles intestines. En effet, une militante, du nom de Valérie Yapo, pour ne pas la nommer, a déposé une plainte contre le président du parti, Tidiane Thiam, demandant sa suspension ainsi que tous les organes du parti qu’il a mis en place, au motif qu’il avait la nationalité française à laquelle il vient de renoncer. Pendant ce temps, un cadre du parti, Jean Louis Billon, demande la convocation d’un congrès avant la tenue de la convention. Preuve, s’il en est, que le PDCI-RDA traverse une zone de turbulences et ce, à quelque 7 mois de la présidentielle. Le parti de l’Eléphant survivra-t-il à ses dissensions internes ? L’avenir nous le dira. En tout cas, cette guerre picrocholine à laquelle fait face le plus vieux parti de Côte d’Ivoire, n’augure rien de bon. Plutôt que d’aller en rangs serrés à la convention pour désigner le porte-étendard du parti face au candidat du parti au pouvoir non encore désigné, les héritiers d’Houphouët Boigny se livrent à des querelles byzantines. Certes, il est peut-être vrai que Thiam n’a pas respecté à la lettre, les textes au moment de sa désignation comme président du PDCI-RDA, mais dans la mesure où son choix a été entériné par l’ensemble des militants et que l’échéance électorale avance à grands pas, engager des procédures judiciaires aujourd’hui contre lui, c’est jouer le jeu du parti au pouvoir.

Le parti de Henri Konan Bédié doit savoir raison garder

Car, selon toute vraisemblance, ces dissensions vont affaiblir le PDCI-RDA. Il faut même craindre qu’elles ne fassent imploser le parti. C’est, du reste, pourquoi d’aucuns n’hésitent pas à voir la main du parti au pouvoir derrière ce qui se passe au sein du PDCI-RDA. Et on ne saurait leur donner totalement tort. On le sait, Tidjane Thiam ne compte pas pour du beurre sur l’échiquier politique ivoirien. Il est l’un des challengers capables de tailler des croupières au candidat du RHDP. Pour autant, peut-on tenir le parti d’Alassane Ouattara, pour responsable des tensions qui menacent la cohésion au sein du PDCI-RDA? Assurément, non. Car, comme on le dit, en politique, tous les coups sont permis. Du reste, comme le dit l’adage, c’est quand le mur est fissuré que le lézard s’y introduit. Autant dire que si les militants du PDCI-RDA étaient unis, l’adversaire n’y pourrait rien. A preuve, Thiam ne fait pas l’unanimité au sein du PDCI-RDA. Des cadres comme Jean Louis Billon ne font plus mystère de leur volonté de représenter le parti à la présidentielle d’octobre prochain. Pendant que le parti au pouvoir travaille à consolider son ancrage politique dans la perspective de la présidentielle qui se profile à l’horizon, il en va autrement pour les partis d’opposition. Car, en plus des crises internes qu’ils traversent, ils travaillent à se neutraliser. En tout cas, ce qui se passe au sein du PDCI-RDA n’a rien d’étonnant. C’est propre à tous les partis politiques qui ont perdu le pouvoir ou leur figure tutélaire. C’est dire si le parti de Henri Konan Bédié doit savoir raison garder et travailler à négocier sans cesse, sur le chemin de la prochaine présidentielle, cet important virage. Mais au-delà de ce parti, c’est toute la classe politique ivoirienne qui est interpellée. Bien des Ivoiriens vivent dans la peur en pensant aux prochaines élections. Cette classe politique ivoirienne a une responsabilité devant l’histoire autrement dit à ce qu’il adviendra demain. Croisons les doigts pour qu’ils en mesurent tous les enjeux.

Dabadi ZOUMBARA