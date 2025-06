ECHAUFFOUREES LIEES A LA MORT SUSPECTE D’UN BLOGUEUR AU KENYA : Comment arrêter la spirale de violence ?

La mort d’un enseignant blogueur, dans sa cellule, a provoqué des tensions à Nairobi, la capitale kényane. L’homme de 31 ans a été arrêté le 6 juin dernier, pour avoir publié ce que les autorités ont qualifié de «fausses informations» à l’encontre du chef adjoint de la Police. Problème, le détenu a été retrouvé mort, deux jours plus tard, au commissariat central. Selon la Police, la victime se serait «cogné la tête contre le mur de sa cellule». Une version vite remise en cause par un rapport pathologique. Cette affaire qui pue la bavure policière à plein nez, est venue raviver les critiques contre les violences policières et l’impunité au Kenya. La colère est montée d’un cran, et en l’espace d’une semaine, deux manifestations ont éclaté à Nairobi. La dernière en date, remonte au 17 juin dernier.

Au pays de William Ruto, la police ne maintient pas l’ordre, elle réprime

Cette manifestation qui, au départ, était pacifique, a vite tourné à la confrontation dans le centre-ville de la capitale kényane, donnant lieu à des échauffourées entre manifestants et forces de l’ordre. Résultats : des jets de pierres réprimés par des grenades lacrymogènes, des motos incendiées, des biens endommagés, de nombreux manifestants blessés, etc. Ce sont là, quelques séquences choquantes d’un film dont le scénario est connu d’avance au Kenya ; tant ce pays est coutumier des violences policières. Là-bas, les brutalités policières semblent devenues le seul moyen de maintien de l’ordre. Ailleurs, dans les pays normaux, pour ainsi dire, respectueux des droits de l’Homme et des libertés, les manifestations sont encadrées par des policiers professionnels qui assurent le maintien d’ordre dans les règles de l’art. Au Kenya, il en va tout autrement. Ce sont des «voyous» qu’on envoie pour encadrer ou réprimer les événements publics. Oui, des «voyous». Ce terme, rassurez-vous, n’est pas une invention. Il est bien consacré dans ce pays, pour qualifier les groupes de civils armés qui interviennent régulièrement dans les manifestations pour les saboter. La présence de ces éléments particulièrement violents, a, une fois de plus, été remarquée lors de la dernière manifestation. En effet, selon plusieurs témoignages, ces nervis étaient des centaines à motos, armés de bâtons et de fouets, et s’en sont pris aux manifestants du jour. «Ils nous ont coincés et nous ont battus avec des fouets. La police se contentait de les regarder faire», témoignage glaçant d’une manifestante qui a subi la furie de ces jeunes envoyés contre de l’argent, selon des manifestants. Le choc est d’autant plus grand qu’une image a circulé sur la toile, montrant un policier en tenue anti-émeute tirer, à bout portant, sur la tête d’un civil. Voilà le sort qui est réservé aux manifestants au pays de William Ruto. Là-bas, la police ne maintient pas l’ordre, elle réprime. Dans ce pays, si vous voulez marcher pour réclamer plus de liberté, de droits ou de justice, vous aurez la police anti-émeute en face. Si vous voulez encore manifester pour dénoncer la vie chère et demander de meilleures conditions de vie, vous allez devoir affronter les flics de Ruto.

En matière de respect des droits de ses concitoyens, le président Ruto ne fait pas mieux que son prédécesseur

Les exemples sont légion. Les violences policières ont atteint leur paroxysme au Kenya, en juillet 2024, lorsque les manifestations massives contre un projet de hausse d’impôts et la corruption généralisée dans le pays, ont été réprimées dans le sang. Ces répressions, on s’en souvient, avaient fait plus de 60 morts, avec plus de 80 personnes enlevées par les forces de sécurité pendant et après les évènements. C’est donc dire qu’en matière de respect des droits de ses concitoyens et de promotion des libertés, le président Ruto ne fait pas mieux que son prédécesseur. En effet, le fléau des violences policières persiste. Au point qu’on en vient à se demander comment arrêter cette spirale qui classe le Kenya parmi les pays les plus violents du continent. Cela dit, les manifestions de rues qui surviennent régulièrement dans ce pays d’Afrique de l’Est, traduisent un malaise. Celui d’une rupture de confiance entre les populations et leurs dirigeants. En effet, l’affaire de l’enseignant blogueur qui cristallise les tensions, se trouve dans les mains de la Justice. Les manifestants auraient pu attendre que cette Justice fasse toute la lumière sur l’affaire en situant les responsabilités. Mais la confiance en cette institution s’étant effritée, ils ont préféré choisir la rue comme tribunal pour se rendre justice. L’exemple kényan, qui est loin d’être un cas isolé, vient mettre à nu la mal gouvernance qui caractérise bien des régimes sur le continent. Une justice aux ordres du prince régnant, des institutions mises sous coupe réglée. Si fait que face au moindre problème, les peuples qui savent leur cause perdue d’avance, préfèrent se rendre justice. Ainsi, naissent les manifestations qui se soldent, le plus souvent, par des violences avec leur lot de morts et de dégâts matériels.

«Le Pays»