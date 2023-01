Éducation nationale : Le complexe scolaire Wend Raabo, un trait d union de fierté entre l Allemagne et le Burkina Faso

En cette année qui marque ses 20 ans d’existence, le complexe scolaire Wend-Raabo s’est engagé à enrichir cet anniversaire par des activités de grande portée en vue de célébrer ce parcours. Cétait le mercredi 11 janvier 2023 à Borgho

Le 20e anniversaire de la coopération pédagogique entre le Burkina et la république fédérale d’Allemagne a été célébré mercredi dernier au complexe scolaire Wend -Raabo, à Borgho, en présence de l’ambassadeur de la république fédérale d’Allemagne au Burkina Faso, S.E.M. Andreas Michael Pfaffernoschke, des élèves et des acteurs du système éducatif. Cette coopération pédagogique, en collaboration avec l Association Wunschtraume de Madame Kathrin Seyfat dont on pourrait passer des heures à égrener le chapelet des actions caritatives menées par son association qu`on n`en finirait pas, tant la liste est longue, a pour but principal d’établir ou améliorer l’enseignement de la langue allemande et à éveiller l’intérêt des élèves pour l’Allemagne. L’ambassadeur de l’Allemagne, Andreas Michael Pfaffernoschke s’est félicité de cette initiative qui fleurit bien avec des programmes éducatifs de la langue allemande dans cette école, expliquant que cette fête se veut l’assemblage de deux vecteurs, l’art et l’enseignement de l’allemand. « Cette cérémonie me touche énormément. Voir le succès de 20 années de coopération comme cela dans une atmosphère conviviale, c’est vraiment magnifique. Toucher du doigt ce qui a été fait ici pendant ces 20 années de coopération me laisse sans voix. Cela montre que la coopération entre l’Allemagne et le Burkina Faso se porte bien ». De son côté, le fondateur du complexe scolaire Wend-Raabo, Belém Sidiki, s’est réjoui de ce projet qui est un véritable succès. « Depuis 20 ans, je suis soutenu par Madame Kathrin Seyfat qui soutien plusieurs associations. Cette année, elle a décidé d’abriter la cérémonie commémorative des 20 ans de son association Wunschtraume au sein de mon école qui est aussi son établissement pour y avoir beaucoup investi (une maternelle, une salle de classe, une bibliothèque, un dispensaire). Et c’est un réel plaisir pour moi » a-t-il déclaré. Madame Kathrin Seyfat, qui depuis, une vingtaine d’année, sillonne tous les villages, hameaux et maisons du Burkina Faso pour semer la graine de la joie et du bonheur dans le cœur de tous les enfants de notre pays, a pour sa part, réaffirmé son soutien à une école inclusive, notant que le développement, la gouvernance et la santé sont tributaires d’un système éducatif solide permettant la formation de diplômés bien formés. « J’aime beaucoup le Burkina Faso .C est vrai que j’ai visité quelques pays africains, mais le Burkina Faso est spécial pour moi. J’espère fortement que très bientôt, il y aura la paix dans ce pays afin qu on puisse développer certains projets dans le nord » a-t-elle soutenu.

S T