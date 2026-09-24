ELIMINATOIRES CAN 2027 : Amir Abdou attendu au pied du mur

Alors que sa 35e édition jouée au Maroc en 2025 attend toujours de connaître son vainqueur officiel, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football entame, cette fin de semaine, les éliminatoires de l’édition 2027 dont la phase finale se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Pour son baptême du feu, le nouveau sélectionneur des Etalons du Burkina, Amir Abdou, aura en face, Gernot Rohr. Un vieux de la vieille qui, du Gabon au Nigeria en passant par le Niger et le Burkina Faso, a roulé sa bosse un peu partout en Afrique avant de se retrouver à la tête des Guépards du Bénin avec qui il nourrit de grandes ambitions pour le football béninois. C’est dire l’enjeu de ce match inaugural qui marquera le départ d’une nouvelle aventure pour les Etalons qui retrouveront, à l’occasion, leur public et leur stade fétiche du 4-Août, après quatre ans d’errements en Afrique, suite à la suspension, en mars 2021, du temple national du football pour non-conformité aux normes internationales.

Amir Abdou a pour mission de qualifier les Etalons pour la prochaine CAN et atteindre au moins les demi-finales

C’est donc dans ce bouillant chaudron de la capitale burkinabè que le quinquagénaire technicien franco-comorien, lancera cette campagne africaine pour laquelle les Burkinabè nourrissent de fortes attentes. Et Amir Abdou est d’autant plus attendu au pied du mur que les dernières campagnes des Etalons ont été en deçà des attentes du public sportif burkinabè. C’est dire l’immensité du chantier pour le natif de Marseille qui est à la tête de l’équipe du Burkina depuis moins de six mois. Et qui a pour mission de qualifier les Etalons pour la prochaine CAN et atteindre au moins les demi-finales, tout en ayant une vue sur la prochaine Coupe du monde. Et quoi de mieux qu’une victoire à domicile, pour commencer ? En tout cas, c’est le vœu des Burkinabè qui n’ont jamais marchandé leur soutien aux Etalons, et qui seront nombreux à faire le déplacement du 4-Août pour être les témoins privilégiés du renouveau de leur équipe. D’autant plus que cette rencontre marquera le début d’un nouveau cycle pour le Onze national, sous la direction du nouveau sélectionneur. Lequel a déjà apporté sa touche dans la composition de l’équipe où se retrouvent de nouveaux joueurs. Un chantier de la reconstruction qui commence avec des anciens de la sélection, mais aussi une bonne dose de nouveaux visages sur fond d’un discours qui se veut celui de la rigueur dans le choix des hommes et de la fermeté sur le plan disciplinaire. Mais au-delà des mots, c’est sur la pelouse que le public burkinabè attend l’architecte des performances des Comores et de la Mauritanie, dont le choix a été jugé aussi pertinent que prometteur. A lui de faire maintenant ses preuves. Et sa tâche s’annonce d’autant plus difficile qu’après avoir fait preuve de régularité dans les phases finales de la plus grande et plus prestigieuse compétition du football continental ces dernières années, les Burkinabè ne comprendraient pas que leur équipe fanion puisse être absente de la prochaine CAN.

Il y a aussi de belles empoignades dans les autres groupes

Toujours est-il qu’au-delà de l’obligation de résultat, le public sportif attend du nouveau sélectionneur, qu’il donne une véritable identité de jeu aux Etalons. Pour le reste, Amir Abdou a suffisamment d’expérience pour se donner les moyens d’avoir les mains libres dans son travail. Car, il est bien placé pour savoir qu’il sera seul comptable de ses résultats. Pour en revenir à cette première journée des éliminatoires de la CAN 2027, l’autre match du groupe F, celui du Burkina Faso, est l’opposition Mauritanie # Centrafrique qui a vu la victoire des Mourabitounes, 3-1, sur les Fauves de Bas-Oubangui de la RCA. A côté, il y a aussi de belles empoignades en perspective dans les autres groupes, à l’image des matches Côte d’Ivoire # Ghana, Maroc # Gabon, Sénégal # Mozambique, Egypte # Angola, Algérie # Zambie, Mali # Cap-Vert, Nigeria # Madagascar, Cameroun # Comores ou encore Afrique du Sud # Guinée. En rappel, quarante-huit équipes réparties en douze groupes de 4, prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières équipes de chaque groupe à l’issue des six journées de compétition, obtiendront leur ticket pour la phase finale, à l’exception des groupes D, H et L. Dans ces groupes, les trois pays co-organisateurs que sont le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie sont directement qualifiés. Seule l’équipe la mieux classée en dehors du pays hôte concerné, décrochera sa qualification. Ces éliminatoires qui commencent dans cette fenêtre FIFA du 24 septembre au 6 octobre 2026, s’achèveront dans celle du 22 au 30 mars 2027. La phase finale est prévue du 19 juin au 18 juillet 2027 en Afrique de l’Est.

« Le Pays »