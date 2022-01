EVACUATION D’ALPHA CONDE : Quand la junte fait preuve de mansuétude

La junte au pouvoir l’avait promis. Et c’est désormais chose faite. En effet, l’ancien président Alpha Condé, renversé le 5 septembre 2020, a quitté la Guinée pour Abu Dhabi où il subira des soins médicaux. Pour un acte de mansuétude, c’en est un de la part des militaires au pouvoir qui, en plus d’avoir élargi l’ex-locataire du palais Sékoutoureya, l’ont autorisé à aller se soigner à l’étranger et ce, au moment où des voix s’élèvent pour exiger que justice soit rendue aux victimes des violences liées au troisième mandat du natif de Boké. C’est un geste qui vaut son pesant… d’humanisme. Car, c’est peu de dire que l’image de la junte allait davantage prendre un sérieux coup si pour une raison ou pour une autre, Alpha Condé, par manque de soins appropriés, passait de vie à trépas. Cela dit, on ne peut s’empêcher de relever quelques insuffisances liées à la gouvernance d’Alpha Condé.

Les autorités de la transition semblent avoir pris des dispositions en lui flanquant deux gardes du corps

Car, si après plus d’une décennie au pouvoir, la Guinée manque de plateaux techniques médicaux au point qu’Alpha Condé soit obligé d’aller se soigner à l’étranger, cela pose problème. C’est peut être la preuve qu’il a manqué de vision ou alors qu’il a passé le temps à se servir plutôt qu’à servir le peuple guinéen. Toute chose qu’il faut déplorer d’autant que la plupart des dirigeants du continent, même pour un rhume, n’hésitent pas à se faire évacuer à l’extérieur. C’est la preuve qu’ils se soucient des leurs peuples respectifs comme d’une guigne. Cela dit, l’ex-président Condé, à l’issue de ses soins médicaux, acceptera-t-il de revenir au pays pour faire face à la Justice ? On attend de voir puisque les autorités de la transition semblent avoir pris des dispositions en lui flanquant deux gardes du corps.

B .O