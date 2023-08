EXAMEN DU CERTIFICAT SUPERIEUR D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE LA SESSION DE 2022: La coordination nationale des instituteurs certifiés frappés par l’âge crie à l’injustice

La coordination nationale des instituteurs certifiés, frappés par l’âge a organisé le 17 août 2023 à Ouagadougou, un point de presse pour dénoncer l’injustice dans l’organisation de l’examen du Certificat supérieur d’aptitude pédagogique (CSAPé) session de 2022. Elle invite le ministre de la Fonction publique à réparer l’injustice en les reclassant purement et simplement en catégorie A3.

Félix Sawadogo , membre de la coordination , soutient que si cette injustice n’est pas réparée,

elle aura des conséquences sur la gestion des écoles

Les instituteurs certifiés, frappés par l’âge, ne sont pas contents de l’organisation de la session de 2022 de l’examen du certificat supérieur d’aptitude pédagogique (CSAPé). Réunis en coordination, ils ont dénoncé par voie de presse, l’injustice commise à leur égard dans l’organisation dudit examen. Issa Compaoré, coordinateur de ce mouvement spontané rappelle les faits en ses termes : « En 2018, les enseignants ont lutté sous la houlette de la coordination nationale des syndicats de l’éducation pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette lutte s’est soldée par la signature d’un protocole d’accord qui a permis l’ouverture d’un examen professionnel pour le reclassement des instituteurs certifiés (IC) en A3 et les instituteurs principaux (IP), conseillers pédagogiques itinérants (CPI) en A1 ».

Issa Sawadogo, porte parole de la coordination

Au lancement de cet examen de reclassement en A3 en 2022, poursuit le coordinateur, le constat qui s’est dégagé est que tous les instituteurs certifiés ayant 47 ans et plus n’ont pas été autorisés à y prendre part, ils ont seulement constatés une bonification d’échelon. Cependant, les instituteurs principaux et les conseillers pédagogiques itinérants qui étaient respectivement en catégorie A3 et A2, ont été autorisés à composer jusqu’à 50 ans avec une dérogation de 3 ans renouvelable. C’est surtout cette dernière décision que Issa Compaoré et ses camarades ne comprennent pas dans la mesure où les IC, IP et CPI sont de la même famille d’emploi et de la même Fonction publique. A leurs yeux, la procédure a été injuste et l’application de la loi 081 qui prévoit que l’âge limite pour prendre part à un examen ou concours professionnel est au plus 47 ans, ne doit pas être sélective.

Une vue de la mobilisation au point de presse

Dans sa déclaration liminaire, la coordination dit entreprendre depuis le mois de janvier 2023, des démarches de plaidoyer auprès des institutions et personnes ressources telles que le Mogho Naba, le Médiateur du Faso, le ministère en charge de l’éducation, le ministère en charge de la fonction publique, l’Assemblée législative de transition et la Primature pour soumettre leur doléance en vue d’une réparation de ce qu’ils qualifient d’injustice. La coordination qui n’est ni une structure syndicale ni un regroupement politique selon Issa Compaoré, demande à être rétablie dans ses droits selon l’équité et la justice surtout dans un délai raisonnable. Sans quoi, elle entend saisir le Tribunal administratif dans les jours ou mois à venir.

Taré Soumaïla YARO