EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES SESSION 2022 : Plus de 23 milliards de F CFA à mobiliser

Le ministère de l’Education nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN), à travers la direction générale des examens et concours, a animé une conférence de presse sur l’état des préparatifs des examens et concours session 2022, le vendredi 22 avril 2022 à Ouagadougou. Cette année, les examens débuteront le 2 juin pour prendre fin le 7 juillet 2022. L’enveloppe allouée à ces examens et concours cette année, s’élève à 23 046 404 874 F CFA.

23 046 404 874 F CFA, c’est le montant de l’enveloppe allouée à l’organisation des examens et concours 2022 au Burkina Faso. L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse animée par la direction générale des examens et concours, le 22 avril dernier. Selon le directeur général des examens et concours, Dr Prosper Bambara, les épreuves écrites des examens et concours session 2022 débuteront le 2 juin 2022 avec le Brevet d’études du premier cycle et se termineront le 7 juillet 2022 par le Baccalauréat (confère le calendrier en encadré). Conformément à l’arrêté n°2022-022/MANAPLN/MSJE fixant le calendrier des examens et concours 2022, les épreuves d’éducation physique et sportive précèdent les épreuves écrites au niveau du post-primaire et du secondaire. Au post-primaire, les épreuves sportives débutent le 5 mai et se poursuivent jusqu’au 18 mai 2022. Pour l’examen du Baccalauréat, les épreuves sportives commencent le 23 mai 2022. Le directeur général des examens et concours a aussi laissé entendre que pour l’heure, rien n’a été décidé sur la tenue ou non des sessions spéciales pour la présente session. « Pour l’heure, nous ne pouvons pas répondre de façon affirmative s’il y aura ou pas des sessions spéciales », a-t-il indiqué.

Les préparatifs des examens et concours se déroulent de manière satisfaisante

D’après Prosper Bambara, théoriquement, les inscriptions sont closes depuis le 31 janvier pour le CEP, BEPC, BEP, et CAP et le 10 mars pour le Bac. Mais au regard du contexte sécuritaire, il y a eu beaucoup de délocalisations et de changements de localité de certains candidats. « Dans l’ensemble, on note une baisse globale des inscriptions, qui affecte tous les examens à l’exception des BEP et des CAP et dans presque toutes les régions », a-t-il confié. En effet, au CEP, on enregistre cette année 429 331 inscrits contre 450 503 en 2021, soit une baisse de 0,47%. Au BEPC, la baisse est plus importante, elle est de 11,5%. On enregistre en effet, 267 354 inscrits contre 302 072 inscrits en 2021. Au BEP et au CAP, on enregistre 19 260 inscrits contre 18 403 en 2021 soit un accroissement de +4,66%. Au Bac, le nombre d’inscrits est de 142 483 contre 154 784 en 2021 soit une baisse de 7,94%. Cette année, on note quelques innovations dans l’organisation des examens et concours. Il s’agit de l’instauration d’une nouvelle filière en BEP, notamment en électricité et installation d’équipements solaires (EIES). Au Baccalauréat professionnel, deux nouvelles filières voient le jour. Il s’agit du métier du bois et de la cuisine. Selon le directeur général des examens et concours, « les innovations annoncées en mars 2021 sont prises en compte : toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement, l’évacuation en cours d’apprentissage, le sujet unique en SVT et en Histoire géographie ». Si pour les animateurs de la conférence de presse les préparatifs des examens et concours de la session de 2022 se déroulent de manière satisfaisante, ceux-ci soulèvent néanmoins quelques difficultés. Il s’agit, entre autres, des difficultés à stabiliser les effectifs et les centres d’examen au niveau de certaines régions à cause de la situation sécuritaire, et des difficultés relatives à l’acquisition des biens et des services. Comme perspectives, Prosper Bambara note la formation des formateurs sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel du Bac, et la formation des nouveaux présidents de jurys sur les logiciels de gestion des différents examens.

Rahamatou SANON

Calendrier des épreuves écrites

Le BEPC : du 02 au 15 juin

Les BEP : du 02 au 13 juin

Les CAP : du 02 au 12 juin

Le CEP : du 07 au 09 juin

Le Baccalauréat : du 21 juin au 7 juillet

Les 23 046 404 874 F CFA alloués aux examens et concours 2022 sont répartis comme suit :

CEP : 7 460 542 000 F CFA

BEPC, BEP, CAP : 7 885 862 874 F CFA

Baccalauréat : 7 700 000 F CFA