EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS DES PAYS DE L’AES, DU TOGO ET DU TCHAD DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Une initiative qui doit en appeler d’autres

Depuis le 20 mai dernier, les armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso mènent des exercices militaires conjoints afin de renforcer leurs capacités opérationnelles dans la lutte contre le terrorisme. Baptisés « Amour de la patrie », ces exercices sont prévus pour se tenir jusqu’au 3 juin prochain et comprennent, entre autres, « des exercices tactiques, des simulations d’opérations spéciales et des actions de coopération civilo-militaire » visant à renforcer les liens entre l’armée et les populations civiles. Si la mutualisation des forces de ces trois pays voisins d’Afrique de l’Ouest, relève de la logique de la création de leur espace communautaire appelé Alliance des Etats du Sahel (AES), le fait nouveau est la participation du Togo et du Tchad, à ces manœuvres militaires qui se déroulent dans l’Ouest du Niger, près de la frontière malienne. Et qui sont motivées par une volonté commune des dirigeants de ces cinq pays de mieux combattre la pieuvre tentaculaire qui sévit durement dans cette partie de l’Afrique. Une initiative qui est d’autant plus à saluer qu’aucun pays n’est aujourd’hui à l’abri du phénomène qui a pris racine dans les pays de l’hinterland et s’est métastasé tel un cancer pour gangrener toute la sous-région ouest-africaine jusqu’aux pays du littoral. Toujours est-il qu’aucun pays, pris isolément, n’étant en mesure de venir seul à bout du terrorisme, la solution semble aujourd’hui plus qu’hier, dans la mutualisation des forces.

La participation du Togo et du Tchad à ces exercices militaires aux côtés des pays de l’AES, est un choix de raison

C’est dire si le chemin emprunté par ces cinq pays est le bon, en ce qu’il se veut la traduction de leur volonté de s’assumer pleinement dans la protection de leurs populations. Et cela est d’autant plus heureux que c’est une décision qui va au-delà des clivages politiques pour privilégier la sécurité des populations et de leurs biens. C’est dire aussi si la participation du Togo et du Tchad à ces exercices militaires aux côtés des pays de l’AES, est un choix de raison. D’autant plus qu’au-delà de l’aguerrissement des forces combattantes et du renforcement de la coopération militaire entre pays participants, la coordination des actions pourrait permettre de réduire considérablement la voilure des forces du mal qui se moquent éperdument des frontières quand elles ne prennent pas un malin plaisir à se servir de certains pays comme base arrière pour en attaquer d’autres. Il y a aussi les échanges de renseignements qui devraient permettre de mieux organiser la traque de ces bandits armés sans foi ni loi et aux desseins obscurs. C’est donc une initiative qui devrait en appeler d’autres et qui gagnerait à s’ouvrir à d’autres pays dans une large coalition contre l’hydre à têtes multiples. Il y va de la sécurité des populations et de la survie des nations. En tout état de cause, au-delà des exercices, on espère que ces pays se donneront les moyens de multiplier les opérations militaires à leurs frontières communes à l’effet de prendre en étau les terroristes et de mieux contrer l’expansion du terrorisme. Autant dire que le salut de nos populations se trouve dans ce genre d’opérations. Tout le mal qu’on souhaite à ces pays, c’est de réussir là où le G5 Sahel a échoué, et que leur initiative fasse des émules.

Outélé KEITA