FEDERATION NATIONALE DES TISSEUSES DU BURKINA FASO (FENAT-BF) : Mme Bafiogo /Ouédraogo T. Pauline prend les commandes

La Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso (FENAT-BF) était en Assemblée générale (AG), le mercredi 31 mai 2023 à Ouagadougou, pour mettre en place ses organes dirigeants.

A l’occasion, la présidente sortante, Mme Kafando/ Kora Justine a fait le bilan de son mandat, pour lequel elle s’est dit « satisfaite ». Son bilan révèle que la fédération a bénéficié des appuis du gouvernement et des institutions du Burkina Faso dans la promotion et le rayonnement du Faso Dan Fani. « Nous remercions le chef de l’Etat, Son Excellence Ibrahim Traoré, Son Excellence le Premier ministre et l’ensemble du gouvernement pour tous les efforts consentis sur la promotion du Faso Dan Fani, avec la prise de grandes décisions dans ce sens. Surtout avec la tenue, le 19 mai dernier, du forum national sur le Faso Dan Fani et sans oublier les ateliers du MENAPLN et du ministère en charge de la santé. Nous adressons également notre reconnaissance à l’ex-président Rock Marc Christian Kaboré qui, en son temps, a souhaité l’organisation des tisseuses en fédération afin de mieux défendre nos intérêts dans la légalité », a-t-elle déclaré. Quant aux difficultés, Mme Kafando Justine a déploré entre autres, la faible organisation des tisseuses dans certaines régions, l’utilisation du fil importé dans d’autres régions, l’inondation des marchés par le fil et les pagnes tissés importés, la non adhésion de certaines tisseuses aux structures des tisseuses organisées, le manque de formation pour la grande masse des tisseuses. Au regard de toutes ces insuffisances, elle a recommandé à l’équipe entrante, une meilleure organisation des tisseuses dans les régions, une forte implication dans les régions à forte utilisation du fil importé au profit de l’utilisation du fil burkinabè FILSAH, une forte sensibilisation des tisseuses individuelles à s’intégrer dans les associations et les unions des régions pour mieux profiter des différents avantages qu’offre la Fédération des tisseuses, une forte implication du gouvernement dans le circuit de distribution et la règlementation du prix du fil FILSAH pour le rendre accessible aux acheteurs. Au terme des travaux, Mme Bafiogo/Ouédraogo T. Pauline a été élue présidente du bureau exécutif de la FENAT-BF pour un mandat de cinq ans et Mme Kafando/ Kora Pauline, la présidente sortante, présidente d’honneur. Les délégations des tisseuses des 13 régions du Burkina Faso qui ont pris part à cette AG ont ainsi accordé leur quitus au nouveau bureau composé de 21 memebres



Seydou TRAORE