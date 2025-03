FELIX TSHISEKEDI/CORNEILLE NANGAA : Le combat à mort

Après un mandat d’arrêt qui, jusque-là, est resté sans effet, le président congolais, Félix Tshisekedi, est passé à la vitesse supérieure en mettant à prix la tête de trois leaders du M23-AFC, à savoir Corneille Nangaa, coordonnateur de l’Alliance fleuve Congo, Sultani Makenga, chef rebelle et Bertrand Bisimwa, président de la branche politique du M23. La récompense offerte est de 5 millions de dollars. Et ce n’est pas tout. Une prime de 4 millions USD sera accordée pour toute information menant à l’arrestation de leurs complices en fuite, en l’occurrence Perrot Luwara, Irenge Baelene, etc. Comment Corneille Nangaa et ses lieutenants vont-ils accueillir cette décision ? Auront-ils désormais le sommeil léger ? Rien n’est moins sûr. Seront-ils alpagués ou envoyés ad patres ? On attend de voir. Mais une chose est certaine : en déclarant Corneille Nangaa et ses lieutenants wanted, le pouvoir congolais a franchi un palier supplémentaire dans sa lutte contre le M23. Mais la stratégie sera-t-elle payante ? L’avenir nous le dira. De toute évidence, Félix Tshisekedi vient encore de donner la preuve qu’il est déterminé à avoir la peau de l’ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), celui-là même qui l’avait déclaré vainqueur de la présidentielle de 2018 dans les conditions que l’on sait. Reste que, quoi qu’on dise, Félix Tshisekedi paye aujourd’hui pour sa compromission. Il paye cash pour son deal avec Kabila, qui lui a permis d’accéder au pouvoir.

La mise à prix des têtes des trois leaders du M23-AFC, ne participe pas à la désescalade

Si bien qu’entre lui et Corneille Nangaa qui s’est senti trahi pour avoir été remercié en monnaie de singe, et qui a donc décidé de se venger à sa façon, c’est le combat à mort. Car, en s’emparant du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, zone immensément riche en ressources naturelles, Corneille Nangaa et ses warriors, en plus d’humilier le régime Tshisekedi, l’ont affaibli, d’autant que l’armée congolaise ne semble pas faire le poids face au M23, soutenu par l’homme mince de Kigali. En tout cas, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la mise à prix des têtes des trois leaders du M23-AFC, ne participe pas à la désescalade. Loin s’en faut ! Elle va, indubitablement, renforcer l’animosité entre Félix Tshisekedi et les rebelles qu’il qualifie de « terroristes » et avec lesquels il se refuse à dialoguer. Il faut même craindre que cette décision ne contribue à radicaliser davantage le M23- AFC et le pousser ainsi à descendre sur Kinshasa. Fatshi file-t-il du mauvais coton? On a tout lieu de le penser. En effet, pendant que les religieux et autres acteurs politiques et de la société civile l’appellent à dialoguer avec les rebelles, il continue de bander les muscles. Il croit dur comme fer que la décapitation du M23 mettra fin à la guerre dans l’Est de la République démocratique du Congo. Mais c’est oublier que derrière les trois têtes de proue visées, se cachent bien des puissances prêtes à brûler la RDC pour préserver leurs intérêts. Une équation complexe s’il en est.

Dabadi ZOUMBARA