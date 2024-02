FEMME ET VIE EPANOUIE : Comment s’y prendre

Salariée, entrepreneure, épouse, mère… aujourd’hui être une femme représente un défi permanent qui exige de chacune d’entre nous beaucoup de temps et d’énergie. Etre une femme épanouie au quotidien relève parfois d’un parcours du combattant. Pas que les femmes se plaignent de leurs vies car elles sont heureuses d’être mamans ou de travailler. Mais enchainer les journées avec les différentes casquettes donne le sentiment d’en faire énormément tout en se culpabilisant de ne pas en faire assez. Voici donc quelques conseils, chères dames, pour être moins stressée et surtout moins se prendre la tête, en clair être une femme sereine et plus épanouie.

-Arrêter de culpabiliser

L’une des premières raisons pour lesquelles une femme n’est pas épanouie est le sentiment d’être moins bien ou de ne pas être assez. Un sentiment d’échec souvent causé par toutes les exigences et la pression qu’on met (soi- même ou la société) sur ses épaules. Or, la femme parfaite est un mythe et la maman parfaite n’existe pas ! C’est pourquoi il faut commencer par être indulgente avec soi-même. Pour ce faire, il faut identifier dans sa vie toutes les choses que vous vous sentez obligée de faire, que vous n’aimez pas faire ou que vous souhaiteriez déléguer et qui ne sont pas essentielles pour vous. Et arrêtez de les faire.

-Savoir lever le pied

Nous ne sommes pas de super héroïnes et l’accepter, c’est déjà se sentir mieux. Nos journées sont déjà bien remplies, inutile de vouloir tout faire. Apprendre donc à lever le pied est une manière de se faire du bien et cela contribuera à être une femme plus épanouie.

-Penser à soi et être égoïste…quelquefois

A force de s’occuper des autres, on a tendance à s’oublier et à faire passer ses besoins après ceux des autres, voire à les ignorer complètement. Il faut prendre du temps pour soi. Par exemple, vous pouvez décider de prendre une journée par mois rien que pour vous. Sans enfants ni mari.

Penser à soi, c’est aussi apprendre à dire non ! Ne faites pas les choses si vous n’avez pas le temps, ou tout simplement pas envie de faire. La frustration que cela génère est toujours néfaste. Bien entendu, il y a des manières de le dire, n’allez pas vous fâcher avec vos proches quand même !

-Faire attention à son image

Prendre soin de soi, se coiffer, se maquiller bref, se faire belle permet d’avoir une meilleure estime de soi. Rien que l’image que vous renverra votre miroir vous aidera à vous sentir mieux et vous donnera envie de recommencer.

-Sortir entre copines

Rien de mieux qu’une sortie entre copines pour casser la routine et oublier les tracas du quotidien. C’est aussi l’occasion de se faire belle et de passer un bon moment. Vous vous sentirez plus sereine. Bref, trouver un moment pour avoir une vie sociale ne sera que bénéfique.

-Arrêter de se comparer aux autres

C’est sûrement le point sur lequel les femmes ont le plus de mal. En effet, on passe notre temps à se comparer aux autres. On compare notre physique, notre style vestimentaire, nos maisons et même nos enfants à ceux des autres. Il faut arrêter de croire que tout est rose chez l’autre et que notre vie est terrible. L’image que peut renvoyer cette maman qui a toujours l‘air impeccable et souriante, est bien souvent loin de la réalité. Et quand bien même ce serait le cas, vous aussi avez droit à votre part de bonheur. Alors, il vaut mieux se concentrer sur soi et faire les choses pour soi, à son rythme.

-Savoir demander de l’aide

Eh oui, nous n’avons pas de super pouvoirs. Alors, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide à son entourage à commencer par son homme.

-S’accepter tel que l’on est

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l’estime de soi et les manières de s’accepter tel que l’on est. C’est un grand travail à faire sur soi. Mais au final, le seul moyen d’y parvenir est de positiver. Ne pas voir le verre à moitié vide mais à moitié plein. Apprendre à se concentrer sur les aspects positifs de sa vie plutôt que les points négatifs. Accepter son corps et être bien dans sa peau ne se fait pas en un jour mais se travaille au quotidien.

– Oser

Bien souvent, on se met des barrières ou on remet à demain par peur de l’échec ou peur de changement. Si vous avez une passion que vous souhaitez exprimer ou un projet professionnel qui vous tient à cœur, il faut oser sauter le pas pour accomplir ses rêves

Alors, mesdames, la balle est dans votre camp !

Source : annafashiontherapy

Rassemblés par Colette DRABO