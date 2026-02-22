Finale de la Coupe de l APBEF-B : Coris Bank au sommet

Le samedi 14 février 2026, le stade Municipal Issoufou Joseph Conombo, a été le théâtre d’un événement sportif d’envergure avec la grande finale de la Super coupe de l’Association Professionnelle des banques et Etablissements Financiers du Burkina (APBEF-B). Organisée sous la houlette du Comité des sports inter-banques et établissements financiers du Burkina, cette journée marquait la clôture de la 7e édition des activités sportives bancaires.

Narcisse Ouédraogo, président du comité d’organisation, a supervisé l’événement qui a rassemblé un grand nombre de personnalités et de supporters enthousiastes. La finale opposait deux grandes équipes du secteur bancaire burkinabè. Coris Bank, détentrice de la coupe et la Bank of Africa (BOA), la finaliste malheureuse de l’édition dernière. Ce bis repetita tant attendu a offert un spectacle à la hauteur des attentes. La Boa, qui voulait renouer avec le gout de la victoire après le revers de l’an passé, s’est inclinée face à une formation de Coris Bank, déterminée à conserver son titre. La performance de Soungalo Ky, auteur du but libérateur, a permis à son équipe de réaliser une incroyable performance, s’imposant finalement 1-0, et décrochant ainsi la Super Coupe 2026. La réussite de cette édition, tout comme l’amélioration continue du tournoi ces dernières années, est attribuée aux efforts du comité d’organisation, dirigée par Narcisse Ouédraogo, mais aussi à l’engagement de partenaires majeurs. Au-delà de la compétition sportive, le tournoi de l APBEF-B, s’impose comme un cadre de renforcement des liens au sein de la corporation des banquiers du Burkina. La Super Coupe de l APBEF -B 2026, a bénéficié d’un soutien institutionnel de taille avec la présence du représentant du ministre de l’Economie et des Finances, du président de l’APBEF-B et DG de Coris Holding, Diakarya Ouattara, Roland Achille Sow, président de la délégation spéciale consulaire / CCI-BF, et d’anciens internationaux dont Charles Kaboré, Ambassadeur pour le sport et Moumouni Dagano. Cette présence de haut niveau, témoigne de l’importance de cette compétition sportive qui, au-delà de l’aspect compétitif, renforce la cohésion entre les différentes institutions bancaires et financières du pays. En somme, la 7e édition de la coupe de l APBEF -B, a été un succès retentissant, marquée par des performances exceptionnelles et un engouement populaire qui ne cesse de croître année après année. CORIS Bank repart avec la somme de 2000000 FCFA, des médailles, ainsi que le trophée tant convoité, tandis que la BOA a été consolée avec une enveloppe financière de 1500000 FCFA et des médailles. Avec trois victoires à son actif, Coris Bank rejoint la BOA au palmarès de cette compétition

Seydou TRAORE