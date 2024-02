Football : Une délégation de la LAAF reçue en audience par le ministre délégué au sport

Issoufou DIOMANDÉ, Président intérimaire de la LAAF a conduit une forte délégation c omposée des fondateurs d’Académie et centres de formation de football, le mercredi 21 février 2024, au cabinet du ministre délégué au sport, Adjé Silas Metch. Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la présentation de la LAAF et de la participation prochaine des Académies Ivoiriennes à la coupe d’Afrique des Académies et des centres de formation de football qui se déroulera du 15 au 27 Aout prochain à Lomé au Togo. Pour sa part, le ministre a salué l’initiative et les efforts de la délégation de la LAAF et les a assurés de son constant soutien dans la réalisation de leur projet. « Nous devons faire mieux que ce que nous avons déjà fait. Nous envisageons d’organiser bientôt, un séminaire sur la redynamisation des académies et centres de formation en Côte d’Ivoire » a-t-il laissé entendre.

ST