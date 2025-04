GENOCIDE DE 1994 : Les Rwandais ont-ils suffisamment tiré des leçons ?

La date du 7 avril 1994 restera gravée en lettres de sang dans l’Histoire du Rwanda, du nom de ce petit pays situé en Afrique orientale, et qui s’étend sur près de 26 000 km2. En effet, c’est ce jour-là qu’a débuté la véritable chasse à l’Homme qui aura laissé sur le carreau près de 800 000 macchabées, et poussé près de 2 millions de personnes à l’exil dans les pays voisins. En fait, il s’agit d’un massacre qui impliquait les deux principales communautés du Rwanda, que sont les Hutu et les Tutsi. Les premiers cités sont présentés comme les bourreaux, et les seconds comme les victimes. Convaincu que le passé d’un pays permet toujours d’éclairer son présent, le Rwanda, d’année en année, a toujours marqué l’événement d’une pierre blanche et ce, à travers une série d’activités. C’est encore le cas, cette année, où l’événement sera commémoré sur une centaine de jours. Contexte oblige, la guerre dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) assombrira, un tant soit peu, les cérémonies commémoratives du génocide.

Le 31e anniversaire du génocide intervient au moment où bien des génocidaires ont été jugés

Car, en plus d’être sous sanctions de la communauté internationale, Kigali, sur le plan diplomatique, s’en trouve désormais isolée, accusée qu’elle est, de soutenir les rebelles du M23 qui contrôlent aujourd’hui plusieurs grandes villes dans le Kivu, en l’occurrence Goma et Bukavu. Même l’ONU, en plus des nombreuses chancelleries occidentales, l’a exhortée non seulement à retirer ses soldats de la RDC, mais aussi à cesser toute forme de soutien aux rebelles armés. Aussi, du fait de sa prise de position en faveur du pays de Félix Tshisekedi, l’ancienne puissance coloniale qu’est la Belgique, a vu ses relations se refroidir avec le Rwanda. Si fait que certaines activités comme le colloque consacré à la mémoire du génocide au Rwanda et la Journée de réflexion, respectivement organisées par la ville de Liège et la Chambre des représentants, ont été annulées. Et ce n’est pas tout. Kigali, dans sa colère, est allée plus loin en interdisant aux associations rwandaises, de recevoir des fonds venus de Belgique, envoyés par des ONG ou des associations privées, dans le cadre de la commémoration du 31e anniversaire du génocide. Du coup, les intermédiaires locaux et tous ceux qui bénéficiaient d’une quelconque solidarité, s’en trouvent pénalisés pour ne pas dire qu’ils deviennent des victimes collatérales de la rupture officielle des relations entre Kigali et Bruxelles. Toutefois, et il est bon de le relever, le 31e anniversaire du génocide intervient au moment où bien des génocidaires , à travers le monde, ont été, les uns après les autres, jugés et condamnés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la traque est loin d’être terminée. Elle se poursuit si bien que ceux qui courent encore les rues, pourraient être alpagués, un jour à l’autre, pour répondre de leurs crimes.

La nécessité pour les autorités de travailler à consolider les acquis

L’espoir est d’autant plus permis que des pays comme la France et la Belgique où s’étaient refugiés bien des génocidaires présumés ou avérés, ont finalement reconnu leurs responsabilités dans les tristes événements qui ont secoué le Rwanda en 1994, et ont même fait acte de contrition. Pour autant, les Rwandais ont-ils suffisamment tiré leçon de cette période sombre de leur Histoire ? On est tenté de répondre par l’affirmative. Car, aujourd’hui plus qu’hier, les clivages ethniques ont disparu au Rwanda. Et les autorités, dans un souci de brassage culturel, ont encouragé les mariages exogamiques. Si fait qu’ils sont nombreux les Hutu qui ont épousé des Tutsi et vice-versa. Certes, il y en a qui, pour des raisons politiques, nourrissent encore des velléités de revanche, mais la tendance générale est au métissage. D’où la nécessité pour les autorités, de travailler à consolider ces acquis en vue de la promotion d’un meilleur vivre-ensemble. Cela dit, on ose espérer que la crise dans l’Est de la RDC qui, on le sait, a des relents communautaires, trouvera, le plus rapidement possible, une solution durable afin d’éviter d’exacerber le sentiment d’appartenance ethnique. En tout cas, il faudra tout faire pour éviter un enlisement qui, toutes proportions gardées, pourrait réveiller les vieux démons.

« Le Pays »