GUERRE ENTRE ISRAEL ET LA PALESTINE : L’Egypte tente de calmer le jeu, Trump attise le feu

Ce n’est pas une nouvelle proposition depuis que le monde a connu la crise qui oppose Israël à la Palestine. En effet, l’Egypte, le pays des Pharaons, a réitéré, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, sa proposition d’une solution à deux Etats, « sans nécessité de déplacement ». Et de proposer, dans la foulée, d’accueillir une Conférence pour la reconstruction de Gaza. Une sortie, sans aucun doute, en réaction à la proposition du président américain, Donald Trump, de déplacer les Gazaouis vers l’Égypte et la Jordanie de façon « temporaire ou à long terme ». Du coup, les deux pays sus-cités ont opposé une fin de non-recevoir. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette proposition égyptienne qui est aussi vieille que le conflit lui-même, a l’avantage d’être claire et mérite d’être discutée par les différentes parties, y compris leurs soutiens respectifs. Toutefois, on peut se demander si Israël acceptera de manger ce plat réchauffé. Rien n’est moins sûr. Car, il s’agit là d’une couleuvre difficile à avaler pour Tel-Aviv. Ce d’autant qu’une telle proposition risque de fragiliser davantage le gouvernement Netanyahu, composé, entre autres, de partis d’extrême droite, prêts à en découdre avec les Gazaouis.

Il revient à tous les soutiens de la cause des Palestiniens, de donner encore de la voix

Autre raison qui incite au pessimisme, c’est que l’approche égyptienne prend le contrepied de Donald Trump, connu pour être un allié d’Israël, qui appelle à la déportation de tous les Gazaouis vers l’Egypte et la Jordanie. Cette proposition, il faut le dire, est loin d’être susceptible de concilier les deux parties en conflit. Bien au contraire, elle pourrait contribuer à jeter de l’huile sur le feu. En fait, les propositions de sortie de crise au Moyen-Orient, évoluent au rythme des changements à la tête de l’Administration américaine. Si fait que les choses ne semblent pas connaitre une amélioration. En tout état de cause, la position égyptienne n’en demeure pas moins acceptable, d’autant qu’elle est partagée par plusieurs pays occidentaux, et même par l’Union africaine (UA). Hélas, mille fois hélas, la solution égyptienne a de fortes chances de ne pas prospérer, quand bien même celle-ci émane d’un pays avec lequel Israël entretient des relations privilégiées. Cela dit, face à une telle situation, il revient à tous les partisans de la paix, de se donner la main afin d’agir en faveur d’un monde plus juste et ce, au regard de la catastrophe humaine constatée dans des récents affrontements entre Israël et le Hamas. De toute évidence, la proposition à une solution à deux Etats, réitérée par le Caire, a un mérite. Elle montre l’hypocrisie de la communauté internationale qui n’a jamais joué franc-jeu dans cette guerre qui polarise toutes les attentions. En fait, on ne le sait que trop bien, la communauté internationale est toujours prompte à agir en fonction de ses intérêts et non selon les principes du droit international.

Boureima KINDO