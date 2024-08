HUGUES FABRICE ZANGO EN FINALE DU TRIPLE SAUT AUX JO PARIS 2024 : L’ultime bond de la gloire ?

Le triple sauteur burkinabè Hugues Fabrice Zango s’est qualifié sans surprise, pour la finale des Jeux olympiques de Paris le mercredi 7 août 2024. Pour son entrée en lice dans la compétition, en phase qualificative, l’Etalon volant a fait le strict nécessaire à son premier essai avec un bond de 17,16m, bien au-dessus des 17, 10m nécessaires pour s’assurer une place en finale. Il s’est logiquement contenté de ce premier saut, largement suffisant, préférant conserver ses forces pour la grande finale tant attendue qui aura lieu dans deux jours, soit le vendredi 9 août.

Cette finale, c’est le rêve d’une vie pour l’athlète burkinabè qui, à 31 ans, est probablement à ses derniers JO. C’est donc l’ultime chance qui s’offre à lui de réaliser ce rêve qui va aussi faire le bonheur de tout un peuple en prières derrière son champion. Le porte-drapeau de la délégation burkinabè n’a d’ailleurs jamais caché son ambition de remporter l’or olympique à Paris. C’est un objectif qu’il s’est fixé au sortir des JO de Tokyo où il avait remporté le bronze qui était pour lui, un lot de consolation, d’autant que l’Etalon volant qui venait de battre le record du monde en salle avec une performance de 18, 07m, rêvait de la médaille d’or.

Au Burkina Faso, on croit dur comme fer, à la victoire de l’Etalon volant

Plus de trois ans après cette échéance, ce spécialiste du triple saut continue de régner en maître dans cette discipline, sur le continent. Plusieurs fois champion d’Afrique, auréolé de son titre de champion du Monde en 2023 à Budapest et celui de champion du Monde en salle à Glasgow en mars 2024, sans oublier les nombreux meetings remportés à travers le monde, c’est un Hugues Fabrice Zango qui a gagné en expériences et en confiance qui va à la conquête de ce sacre de la gloire.

Cet ultime défi, s’il a l’étoffe nécessaire pour le relever, celui-ci ne s’annonce pas pour autant facile pour l’athlète burkinabè. Car, il a de sacrés clients en face qui vendront cher leur peau. Et parmi ces derniers, il y a le Portugais Pedro Pichardo qui a plus d’une fois, brisé le rêve de médaille d’or de l’Etalon. En rappel, c’est lui qui avait déjà remporté l’or aux derniers JO à Tokyo. Il s’est déjà signalé lors de ces phases qualificatives pour la finale du 9 août prochain avec un saut de 17,44m.

Qu’à cela ne tienne. Au Burkina Faso, on croit dur comme fer, à la victoire de l’Etalon volant. C’est tout un peuple qui est mobilisé derrière son champion et ambassadeur pour le pousser à ce sacre qui fera énormément de bien dans cette période de crise sécuritaire et humanitaire qui a enlevé le sourire à bien des familles au pays. En attendant le soir du 9 août, on retient son souffle à Ouaga, Bobo, Koudougou, Ouahigouya et dans bien des localités du pays des Hommes intègres.

Siaka CISSE