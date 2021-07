Suspendu depuis 2017, soit depuis près de quatre ans, le dialogue gouvernement /syndicats a repris le 19 juillet dernier à Ouagadougou, sous les auspices du Premier ministre, Christophe Dabiré. Il faut saluer l’esprit d’ouverture des uns et des autres, qui a permis la reprise du dialogue social qui, on l’espère, permettra d’aboutir à un terrain d’entente entre les deux parties et ce, en vue de l’apaisement du climat social. Il était vraiment temps !