IL ETAIT TEMPS !  

Se faire consulter à distance par un médecin spécialiste, est désormais possible au Burkina. Le top de départ de la téléconsultation, ainsi que l’on appelle cette révolution médicale, a été donné le 3 août dernier à Ouagadougou. Elle permettra de combler le gap en ressources humaines qualifiées qui n’existent pas au niveau des régions sanitaires à un niveau souhaitable. Et ce n’est pas tout. Car, la téléconsultation permettra de mener un débat contradictoire entre praticiens et ce, dans l’intérêt même du patient. Il était vraiment temps !