IL ETAIT TEMPS !

Suspendu en juin dernier par l’une des parties prenantes, le dialogue politique entre majorité et opposition, initié par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, reprendra les 27 et 28 septembre prochains à Ouagadougou. Quand on sait que des sujets d’intérêt national tels que la crise sécuritaire, la révision a minima du Code électoral, les élections municipales, la réorganisation de l’administration territoriale, seront à l’ordre du jour, on ne peut que saluer la hauteur d’esprit dont ont fait montre les uns et les autres pour que soit renoué le fil du dialogue.

Il était vraiment temps !