IL ETAIT TEMPS !  

Le 15 septembre dernier, la Police municipale a procédé au démantèlement d’un site d’abattages clandestins d’animaux à Toyibin à Ouagadougou. A cette occasion, une dizaine d’animaux et une trentaine de carcasses ont été saisis. Il était vraiment temps quand on sait qu’une bonne quantité de la viande vendue à Ouagadougou, échappe au contrôle vétérinaire. Reste donc à souhaiter que la Police municipale poursuive de telles opérations de salubrité publique qui, on le sait, permettent de préserver la santé des consommateurs en luttant contre l’introduction, dans la chaîne de consommation, d’aliments impropres à la consommation.