IL ETAIT TEMPS  

Face à la grave crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso et ce, depuis quelques années, les autorités, prenant toute la mesure du péril, ont décidé de redynamiser les Initiatives locales de sécurité (ILS) afin de les rendre plus efficaces et opérationnelles sur le terrain. A cet effet, s’est tenue une rencontre entre le ministre de la Sécurité et des structures communautaires de sécurité telles que les koglwéogo, les dozos, les rugga à Ouagadougou. C’était le 6 décembre 2021. Il était vraiment temps quand on sait que les forces de sécurité intérieure semblent débordées face à la multiplication des attaques.