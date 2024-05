IL ETAIT TEMPS !

Afin de rendre effective la loi portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables en vigueur depuis 2015, le ministère en charge de l’environnement a procédé à la validation d’un avant-projet de loi devant permettre d’harmoniser les textes. Cette nouvelle loi, dit-on, vise à trouver une alternative durable aux sachets plastiques. En attendant que soit voté ledit avant-projet de loi, on peut dire qu’il était temps surtout quand on sait que l’ancienne loi ne faisait pas l’unanimité au sein des acteurs.