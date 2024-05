IL ETAIT TEMPS

Dans le souci d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, les autorités de la transition ont décidé de ressusciter l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricole (ONBAH). Ladite société d’Etat interviendra dans les études techniques détaillées des projets de construction et de réhabilitation des barrages et des ouvrages annexes à vocation agricole, pastorale, humaine, électrique et mixte. Quand on sait que notre pays fait face à d’énormes défis alimentaires, on ne peut qu’applaudir à tout rompre. Il était temps !