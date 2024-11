IL ETAIT TEMPS !

La semaine dernière, la Police municipale a procédé à la saisie d’une cinquantaine de tubes chicha dans un maquis situé dans l’arrondissement 3 de Ouagadougou, plus précisément à Tampouy. Quand on sait que le tabagisme et la consommation de la drogue prennent de l’ampleur en milieu juvénile et scolaire, on ne peut que saluer l’action des autorités municipales, qui, on l’espère, doit s’inscrire dans la durée. Il était vraiment temps !