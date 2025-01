IL ETAIT TEMPS !

Ça y est ! Désormais, l’utilisation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables, sont interdites au Burkina Faso. La loi a été votée en fin d’année écoulée. Le texte introduit également des mesures inédites, notamment l’interdiction du brûlage des sachets plastiques en raison des gaz cancérigènes qu’ils libèrent. Quand on connaît l’impact négatif qu’ont les sachets plastiques sur la santé humaine, animale et environnementale, on ne peut que saluer leur interdiction qui n’avait que trop tardé. Il était temps !