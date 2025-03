IL ETAIT TEMPS !

En mars 2018, deux attaques coordonnées ont visé simultanément l’état-major général des armées et l’ambassade de France, à Ouagadougou, provoquant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Près de sept ans après, on en sait un peu plus sur ces évènements malheureux dont la plupart des auteurs et complices ont été jugés et condamnés. Tout en espérant que les lourdes peines d’emprisonnement prononcées serviront de leçons aux uns et aux autres, nous disons qu’il était temps que se tienne ce procès.