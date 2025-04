IL ETAIT TEMPS !

La Police nationale a procédé à la saisie de plus de 12 000 litres de gasoil dans la province du Zoundwéogo dans le Centre-Sud et cela, grâce à une dénonciation anonyme. Tout en saluant une telle collaboration entre populations et Forces de défense et de sécurité (FDS), il sied de rappeler que la contrebande du carburant, dans le contexte qui est le nôtre, peut contribuer à alimenter le terrorisme avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. D’où la nécessité de féliciter la Police nationale pour cette action de salubrité publique. Il était temps !