IL ETAIT TEMPS !

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme, rappelle aux uns et aux autres que l’organisation des spectacles dans notre pays, repose sur le respect de la réglementation en vigueur. Cette mise au point, faut-il le relever, vaut son pesant d’or, dans la mesure où certains prenaient des libertés avec les valeurs morales et éthiques, au point qu’ils se laissaient parfois aller à des excès. Maintenant que les choses sont claires, les contrevenants savent à quoi ils s’exposent désormais. Il était temps !