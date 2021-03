IL ETAIT TEMPS !  

Suite à une dénonciation, la Police municipale de Ouagadougou a procédé à la saisie d’une importante quantité de carcasses de bœufs et de petits ruminants, fruit d’un abattage clandestin. La viande saisie a été envoyée au parc animalier de Ziniaré pour nourrir les animaux qui s’y trouvent. Comment ne pas saluer une telle opération quand on sait qu’elle participe de la sauvegarde de l’hygiène publique, de la salubrité et de la lutte contre la vente des produits impropres à la consommation ? Il était vraiment temps !