IL ETAIT TEMPS !  

Dans un communiqué rendu public le 7 juin dernier, le gouverneur de la région du Sahel suspend toutes les activités liées à l’exploitation de l’or sur toute l’étendue des provinces de l’Oudalan et du Yagha. Ce faisant, tous les acteurs miniers sont sommés de déguerpir les lieux. Cette mesure intervient au lendemain du massacre de Solhan dans la commune de Sebba, qui a coûté la vie à près de 160 personnes. Il était donc temps quand on sait que les sites aurifères sont devenus, entre autres, des cibles privilégiées des groupes armés passés champions dans le trafic et la contrebande.