IL ETAIT TEMPS !

Afin de lutter contre la flambée des prix des produits de première nécessité, (riz, maïs, mil, sorgho, etc.) le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (MICA) a effectué des opérations de contrôle sur le terrain au cours desquelles plus de 400 commerçants ont été verbalisés. Il était vraiment temps. Car, comme on le sait, certains commerçants sont si véreux qu’ils n’hésitent pas, à la moindre occasion, à augmenter les prix des denrées alimentaires. Et nombreux sont ceux qui, profitant de la crise sécuritaire, entendent faire fortune.